Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как лечится от коронавируса (COVID-19).

Об этом он сообщил во время онлайн-обращения в Facebook в понедельник, 16 ноября.

"Никаких антибиотиков. Только витамин С, D3, цинк и Аспирин Кардио", – рассказал министр.

Чиновник добавил, что у него есть температура и все симптомы респираторного заболевания, но чувствует он себя "терпимо".

Степанов отметил, что у него не было семейного врача, поэтому он обратился на горячую линию Минздрава, чтобы ему рассказали, как лечиться.

Также он отметил, что дал помощникам задание разработать процесс подписания декларации онлайн.

Напомним, что 14 ноября стало известно, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заразился коронавирусом. Он получил положительный тест.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коронавирусом заразились другие члены правительства.