Степанов обратился к СМИ из-за фейков о COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к средствам массовой информации из-за фейков о коронавирусе, которые продолжают распространятся.

Во время ежедневного брифинга на своей странице в Facebook глава Минздрава привел в пример одно из последних фейковых сообщений в СМИ.

"Мы уже много слышали и о "черных" зонах эпидопасности, которые якобы собирается где-то кто-то вводить. Или многочисленные обращения и непроверенная информация, откровенные фейки, что кто-то забрал кислород у одного человека, чтобы отдать другой. Или человека просто из больницы, простите, выгнали на улицу и он просто умер на улице", – напомнил министр.

Степанов рассказал, что смерть мужчины в больнице Белой Церкви Киевской области якобы из-за нехватки кислорода, который он пожертвовал своему больному сыну, а сам умер, оказалась неправдой. Однако даже после появления опровержения многие СМИ продолжили распространять фейк.

"Один из таких последних фейков был когда якобы в больнице Белой Церкви отец отнял у себя кислород, чтобы передать его своему сыну, а сам в это время умер. Затем выяснилось, и я благодарен этой женщине-волонтеру, которая опровергла эту информацию... признали, что это был фейк. Но многие средства массовой информации не сделали, и иногда именно такая информация продолжает распространяться", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в одной из районных больниц отец умер, отдав свой кислород больному коронавирусом сыну. Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг информацию о смерти мужчины.

Присылайте нам свои истории о ситуации с лечением COVID-19 в вашем населенном пункте с фото и видео info@obozrevatel.com