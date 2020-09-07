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Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 138 тысяч зараженных: статистика Минздрава на 7 сентября

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
4,7 т.
Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине. Коллаж

По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Украине официально подтверждены 138 068 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 174 – обнаружены за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус.

При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного.

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