Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 138 тысяч зараженных: статистика Минздрава на 7 сентября

Коронавирус в Украине. Коллаж
По состоянию на утро понедельника, 7 сентября, в Украине официально подтверждены 138 068 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 174 – обнаружены за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины обновило механизм оказания помощи пациенту с подозрением на коронавирус.
При появлении симптомов COVID-19 у пациента семейный врач обязан действовать по утвержденному алгоритму и принять решение о дальнейшем лечении больного.
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