В Украине за сутки умерли более полусотни больных с COVID-19: статистика Минздрава на 3 сентября

По состоянию на утро четверга, 3 сентября, в Украине официально подтверждены 128 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2430 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 2710 человек (+54 за сутки), а 59 676 пациентов (+859) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Так, за минувшие сутки было зафиксировано рекордное количество летальных случаев от коронавируса. Предыдущий рекорд был установлен в среду, 2 сентября, когда скончался 51 пациент.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого в Украине бесплатно тестируют на коронавирусную инфекцию. Он уточнил, что речь идет о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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