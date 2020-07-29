За сутки COVID-19 в Украине заболели более тысячи человек: статистика Минздрава на 29 июля

По состоянию на утро среды, 29 июля, в Украине официально подтверждены 67 579 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 022 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 650 человек (+21 за сутки), а 37 394 пациента (+650) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО.

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Как писал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о второй волне коронавируса в Европе.