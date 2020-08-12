За сутки в Украине прибавилось почти 1,5 тыс. больных COVID-19: статистика Минздрава на 12 августа

По состоянию на утро среды, 12 августа, в Украине официально подтверждены 84 548 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 433 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1 970 человек (+19 за сутки), а 45 686 пациентов (+752) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО, информацию также озвучил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

За прошедшие сутки протестирован на коронавирусную инфекцию 38 487 человек.

Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 166, Харьковской – 139, Ивано-Франковской – 128, Черновицкой – 113 и городе Киев – 182.

Коронавирус в Украине. Минздрав

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3043 случая;

Волынская область - 4423 случая;

Днепропетровская область - 1602 случая;

Донецкая область - 1011 случаев;

Житомирская область - 2215 случаев;

Закарпатская область - 5946 случаев;

Запорожская область - 971 случай;

Ивано-Франковская область - 6039 случаев;

Кировоградская область - 728 случаев;

г. Киев - 9869 случаев;

Киевская область - 4307 случаев;

Львовская область - 11 308 случаев;

Луганская область - 160 случаев;

Николаевская область - 744 случая;

Одесская область - 4458 случаев;

Полтавская область - 514 случаев;

Ривненская область - 7114 случаев;

Сумская область - 716 случаев;

Тернопольская область - 3413 случаев;

Харьковская область - 5169 случаев;

Херсонская область - 276 случаев;

Хмельницкая область - 1413 случаев;

Черновицкая область - 6980 случаев;

Черкасская область - 1049 случаев;

Черниговская область - 1080 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 августа в центр поступило 1 809 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 140 504 сообщения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, у почти всей семьи украинского журналиста Юрия Бутусова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Он рассказал, что изначально симптомов инфекции ни у кого не было.