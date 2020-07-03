В сети сообщили о смерти известного украинского защитника, добровольца батальона "Айдар" Александра Николайца.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Виктория Дворецкая. Украинского защитника не стало в четверг, 2 июня. Причиной смерти военнослужащего стал сердечный приступ.

"Саня выжил 27 июля, когда не стало почти всего его взвода (масштабная атака боевиков 27 июля 2014 года под Лутугино, когда погибли 11 бойцов). Александра Николайца не стало вчера. Не выдержало сердце", – написала Виктория.

Александр Николаец Facebook Виктории Дворецкой

Стало известно о смерти ветерана войны на Донбассе. Фото Героя Facebook Виктории Дворецкой

Сослуживцы погибшего Героя Украины сообщили, что он был активным участником Революции Достоинства и в с первых дней стал на защиту независимости Украины от российской агрессии.

"Очень близкий нам человек, брат, доброволец, несокрушимый воин. Ирпенец Александр Николаец "Ирпень" был активным участником Революции Достоинства, сразу с Майдана ушел добровольцем служить в "Айдар", затем в 5-й БТГ восемьдесят первом бр ДШВ, был командиром роты разведки. Очень заслуженная человек. Город Ирпень буквально наполнен его добрыми делами, которые Александр сделал еще до войны, во время и после своей службы. Сделал многим, включая и нас", – написал в Facebook военный капеллан ВСУ Анатолий Кушнирчук.

Похороны Александра Николайця состоятся 4 июля в 14 часов на кладбище Ирпеня.

Стало известно о смерти ветерана войны на Донбассе. Фото Героя Facebook Анатолия Кушнирчука

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