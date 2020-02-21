"Сожжем вместе с ними!" Украинцы поразили дикими нападками на эвакуированных из Уханя. Видео

В сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

Люди вели себя агрессивно, встречая автобусы с вернувшимися из Китая. Видео опубликовал на своей странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

"Что делать? Жечь будем, подожжем вместе с ними! За наших детей, за наших маленьких детей, которые только родились и еще не жили. Чтобы они у себя заражались", – кричит женщина на видео.

В сети раскритиковали агрессию украинцев по отношению к согражданам.

"Сколько же ненависти у местного населения, которые обещают сжечь санаторий вместе с эвакуированными украинцами. Люди, что с вами? Пройдет же пару месяцев, и как вы потом будете смотреть на эти видео с собой?" – написал Компаниец.

"Добро пожаловать домой, украинцы!", "Это страшно слушать", "Именно тот случай, когда полиция и НГУ должны были приметить жесткую силу", "Люди испуганы, потому что не верят власти", пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует новый коронавирус. Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

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