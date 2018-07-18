Создание единой церкви: украинцы сказали, чего ждать

Вселенский патриарх поддержит идею создания в Украине единой поместной православной церкви.

В этом уверены читатели OBOZREVATEL. Они высказали свое мнение в соответствующем опросе на нашем сайте, в котором проголосовали 6843 человека.

Вопрос был поставлен так: "В Украину едут посланники Вселенского патриарха: быть ли единой церкви?" Утвердительный ответ дали 87% проголосовавших.

Так, 66% респондентов уверены в поддержке Вселенского патриарха относительно автокефалии для Украины. Еще 21% считают, что рано или поздно единая церковь в стране будет создана, но не в ближайшее время.

Лишь 11% опрошенных уверены, что единой церкви в Украине не будет, поскольку "никто не хочет ссориться с Москвой".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Варфоломей сделал историческое заявление о единой церкви в Украине.