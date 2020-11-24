В Австралии врач случайно остановила новую волну коронавируса

В Южной Австралии доктор Дхармини Турайратнам не допустила распространения второй волны коронавируса, вовремя распознав у пациентки COVID-19.

Случай заболевания стал первым за несколько месяцев и мог привести к убийственным последствиям, пишет DailyMail. У женщины не было никаких признаков болезни, кроме небольшого кашля.

Пациентка пожаловалась Дхармини на небольшую слабость, и та, услышав легкий кашель, решила проверить женщину на коронавирусную инфекцию. По мнению врача, лучше было перестраховаться, чем потом сожалеть. Тест показал позитивный результат.

Выяснилось, что женщина и ее муж заразились вирусом от дочери, работавшей уборщицей в отеле Peppers Waymouth Adelaide. Не зная о том, что инфицирована, та распространила вирус по крайней мере среди 15 родственников. Те были работниками отелей, учреждений по уходу за престарелыми и тюрем.

Пожилую пару неделю лечили в отделении COVID-19 Королевской больницы Аделаиды, а затем выписали в медицинский отель.

Сама доктор Дхармини не заразилась. Лучшие врачи Австралии назвали ее героиней, которая не позволила потенциальной второй волне коронавируса выйти из-под контроля.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ученые австралийского Университета Монаша заявили, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться до 8 месяцев после заражения. Это дает надежду на долгосрочную защиту человечества с помощью вакцинации.

Сотрудники отдела иммунологии и патологии университета и представители Альянса исследований Альфреда во время исследований обнаружили В-клетку памяти, которая "запоминает" вирус и запускает выработку защитных антител при повторном его обнаружении.