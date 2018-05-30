Знакомый "мокрушник": журналист нашел оригинал "сценария убийства" Бабченко

Обновлено. "Убийство" Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

Журналист и переводчик Сергей Лойко указал, что инсценировка убийства российского журналиста похожа на эпизод его романа "Рейс".

Убийство, по словам Лойко, было "натуральным". Отрывок произведения он выложил в своем Facebook.

"У нас в Свердловске в 1982-м убили одного художника. В прихожей его квартиры. Три пули в спину. Он знал убийцу, повернулся к нему спиной после того, как дверь открыл. Мы труп вывезли, а я остался там в засаде на случай, что мокрушник засомневается и вернется, чтоб добить. Он таки не пришел, но я не об этом. Вся прихожая, буквально вся, была в крови. Все стены были в следах рук бедняги...

А убийство раскрыли, найдя фотки голой рубенсовской тетки, спрятанные в радиоприемник. Убил свердловского Рубенса муж его модели", - пишет Лойко.

По его словам, именно поэтому он заподозрил, что "труп" Бабченко "лежит лицом в пол и умирает от смеха".

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировкой.

СБУ обнародовала информацию, что "убийство" Бабченко на самом деле было спецоперацией. За денежное вознаграждение $15 тыс. Бабченко планировал убить экс-боец АТО .