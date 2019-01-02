Снег, шквалы и до -14: синоптики дали прогноз погоды на Сочельник

В Украине после 2 января еще больше ухудшится погода. Так, 3 января, ночью ожидается умеренный, днем — небольшой снег, в южных областях без осадков.

4 января в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях снег, метели, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 4 января на Приазовье и Днепропетровщине местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине 112.ua

Температура 3 января ночью 1-6°С мороза, днем в Украине от 4°С мороза до 1°С тепла; 4 января ночью 5-10°С, днем 2-7°С мороза, на юге и востоке страны ночью 0-5°С мороза, днем около 0°С; в Карпатах ночью и днем 10-15°С мороза.

Также облачная погода сохранится в Киеве и 3-4 января. 3 января ночью умеренный, днем небольшой снег, 4 января без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура 3 января ночью 1-6°С мороза, днем от 4°С мороза до 1°С тепла; 4 января ночью 5-10°С мороза, днем 2-7°С мороза.

5-6 января в Украине временами снег (6 января в Крыму мокрый снег с дождем); ночью 5 января в большинстве центральных и южных областей без осадков.

Температура ночью 5-11°С мороза, в Карпатах, северных, центральных, 6 января и в восточных областях 8-14°С мороза, днем 3-9°С мороза; на крайнем юге страны ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

В течение 5-6 января в Киеве ожидается умеренный снег. Температура ночью 8-13°С мороза, днем 3-8°С мороза.

Напомним, в Европе на Рождество температура будет колебаться около нуля с осадками в виде мокрого снега. Так, в Италии и Испании 7-8 января облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Только в Испании температура упадет до +5...+8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в среду, 2 января, ухудшится. По всей стране увеличится количество осадков и усилится ветер, а средняя температура воздуха составит -1... +1.