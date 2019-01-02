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''Славянский мальчик вырос'': Цимбалюк разгромил ложь России об Украине

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Циничная ложь спикера МИД России Марии Захаровой о войне в Украине длится уже пятый год и напоминает миф российской пропаганды о "распятом славянском мальчике".

Об этом сказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube. Он подчеркнул, что оболгать Украину и возложить на нее всю ответственность за российскую агрессию пытаются все говорящие головы Кремля и их прислужники на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Российская пропаганда

Российская пропаганда

"Телеканал 24"

"Мария Владимировна и другие говорящие головы рангом пониже и поменьше, в том числе российские гауляйтеры и коллаборанты на оккупированной части Донбасса, пятый год повторяют одно и то же, тем самым предупреждая мир о страшных "украинских завоевателях". А, может быть, все-таки ситуация чуть-чуть другая, и просто кто-то врет и врет из года в год?" — возмутился Цимбалюк.

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При этом он отметил, что в новых выдумках путинской пропаганды в главную роль вживается именно Захарова. Ведь она чаще всего продвигает в массы месседжи о несуществующих "ужасах" украинской бытности.

"Все мы прекрасно помним славянского мальчика. Возможно, этот мальчик вырос, стал девочкой и пошел работать в какое-то российское министерство? И продолжает свою деятельность, то есть продолжает дезинформировать российское общество и не только российское", — с сарказмом резюмировал Цимбалюк.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассероссийская пропаганда
Персоны
Роман ЦимбалюкМария Захарова
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Когда сказать бандерам нечего, начинается бла бла бла...
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Московец Леонид
Московец Леонид
Если сцарь -брехло ,то холопам брехня это элексир от запаха кизяка и бояры..!!
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Ага. А вместе с Захаровой "врут" глава миссии ОБСЕ на Донбассе и все западные журналисты, побывавшие в ЛДНР. А может, всё-таки Цимбалюк?
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