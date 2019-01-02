''Славянский мальчик вырос'': Цимбалюк разгромил ложь России об Украине

Циничная ложь спикера МИД России Марии Захаровой о войне в Украине длится уже пятый год и напоминает миф российской пропаганды о "распятом славянском мальчике".
Об этом сказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube. Он подчеркнул, что оболгать Украину и возложить на нее всю ответственность за российскую агрессию пытаются все говорящие головы Кремля и их прислужники на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Российская пропаганда
"Телеканал 24"
"Мария Владимировна и другие говорящие головы рангом пониже и поменьше, в том числе российские гауляйтеры и коллаборанты на оккупированной части Донбасса, пятый год повторяют одно и то же, тем самым предупреждая мир о страшных "украинских завоевателях". А, может быть, все-таки ситуация чуть-чуть другая, и просто кто-то врет и врет из года в год?" — возмутился Цимбалюк.
При этом он отметил, что в новых выдумках путинской пропаганды в главную роль вживается именно Захарова. Ведь она чаще всего продвигает в массы месседжи о несуществующих "ужасах" украинской бытности.
"Все мы прекрасно помним славянского мальчика. Возможно, этот мальчик вырос, стал девочкой и пошел работать в какое-то российское министерство? И продолжает свою деятельность, то есть продолжает дезинформировать российское общество и не только российское", — с сарказмом резюмировал Цимбалюк.
Мария Захарова
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Захарова вступила в словесную перепалку с Цимбалюком на тему политзаключенных. Спикер МИД РФ написала в Facebook, что отправляется на Полярный круг, на что Цимбалюк попросил передать привет украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Он удерживается в колонии №8 Ямало-Ненецкого автономного округа.
Таже Цимбалюк оказался в эпицентре скандала, связанного с угрозами Захаровой оккупировать Киев и Львов. Она обвинила журналиста в распространении фейков.
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