''Славянский мальчик вырос'': Цимбалюк разгромил ложь России об Украине

Циничная ложь спикера МИД России Марии Захаровой о войне в Украине длится уже пятый год и напоминает миф российской пропаганды о "распятом славянском мальчике".

Об этом сказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube. Он подчеркнул, что оболгать Украину и возложить на нее всю ответственность за российскую агрессию пытаются все говорящие головы Кремля и их прислужники на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Российская пропаганда "Телеканал 24"

"Мария Владимировна и другие говорящие головы рангом пониже и поменьше, в том числе российские гауляйтеры и коллаборанты на оккупированной части Донбасса, пятый год повторяют одно и то же, тем самым предупреждая мир о страшных "украинских завоевателях". А, может быть, все-таки ситуация чуть-чуть другая, и просто кто-то врет и врет из года в год?" — возмутился Цимбалюк.

При этом он отметил, что в новых выдумках путинской пропаганды в главную роль вживается именно Захарова. Ведь она чаще всего продвигает в массы месседжи о несуществующих "ужасах" украинской бытности.

"Все мы прекрасно помним славянского мальчика. Возможно, этот мальчик вырос, стал девочкой и пошел работать в какое-то российское министерство? И продолжает свою деятельность, то есть продолжает дезинформировать российское общество и не только российское", — с сарказмом резюмировал Цимбалюк.

Мария Захарова Скриншот видео

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