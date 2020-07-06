Шмыгаль заявил о стабилизации пандемии COVID-19 в Украине

В Украине динамика течения пандемии коронавируса (COVID-19) начала стабилизироваться.

Об этом на совещании с президентом Владимиром Зеленским рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба ОПУ.

"Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется… Процент заболевших медработников продолжает снижаться и сейчас составляет 6%", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что нужно уделять внимание ресторанам, кафе и клубам, чтобы остановить распространение болезни.

"Нужно требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти с болезнью, от которой пока нет вакцины", – отметил гарант.

В свою очередь в МВД сообщили, что будут более тщательно контролировать работу этих заведений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава СНБО сказал, что президент Украины Владимир Зеленский знал об опасности эпидемии COVID-19 еще в январе 2020 года.