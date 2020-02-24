В сети появился стих матери погибшего на Донбассе воина ВСУ Сергея Рацуна, который она посвятила сыну-Герою.

Его опубликовали на странице 93 ОМБр ВСУ Холодного Яра в Facebook. Стих матери защитника глубоко тронул многих украинцев, и они оставили под ним более 620 реакций, около 80 репостов и десятки комментариев.

Ниже приводим текс стиха языком оригинала.

Просила я тебе, синок,

Не йди, бо там стріляють,

А ти все говорив: "Матуся, я все знаю".

А там в окопі сонечко сідало,

Мені сказали, що тебе не стало.

А в грудях в мене серце калаталось,

Що в сина мого життя обірвалось.

Торкнулась я тебе, а ти холодний,

Живіт запав, мабуть синок голодний,

Матуся плаче, а роки минають.

Мій син Герой, Герої не вмирають...

Сергей Рацун Facebook 93 ОМБр ВСУ Холодный Яр

Побратимы погибшего Сергея Рацуна, прочитав эти строки, пообещали его маме, что непременно отомстят российским оккупантам и их сообщникам за смерть побратима.

Другие украинцы в комментариях также оставили слова поддержки и сочувствия женщине, потерявшей на войне своего сына.

"Вечная память и низкий поклон. Слава Героям", "Вечная память вашему сыну. Искренние сочувствия", "Маме сына никто не вернет. В последнее время смерть ходит рядом. Совсем рядом", "Невероятное стихотворение, я теперь понимаю, что на душе и в сердце она чувствует, когда написала такое стихотворение", "Вечная память Герою", "Светлая память. Герои не умирают", – написали растроганные люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 января 2019 года во время вражеского обстрела украинских позиций пророссийскими оккупантами пуля вражеского снайпера оборвала жизнь 43-летнего Сергея Рацуна.

Его похоронили 9 января в родном городе Славута Хмельницкой области. Мужчина защищал независимость Украины с 2014 года, принимал участие в боях за Дебальцево, Авдеевку, Крымское и Новотроицкое.

Напомним, в ноябре сеть растрогало стихотворение, которое маленький ребенок посвятил своему отцу, погибшему в войне за независимость на Донбассе.

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