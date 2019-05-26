Референдум по Донбассу: позитив на фоне глупых заявлений

Новоназначенный руководитель АП Андрей Богдан успел сделать заявления, породившие политический скандал, комментировать который вынужден был президент Зеленский. Речь идёт о референдуме с вопросами по Донбассу.

Напомню, что 21 мая руководитель администрации допустил всенародное голосование "о достижении мирных договорённостей с Россией", а уже 24 мая расставил точки над i, уточнив, что "мы понимаем, что если такой мир будет достигнут, то будут, наверное, какие-то вопросы, лучше спросить у населения, соглашаетесь ли вы с этим. Если не согласны, возможно, не надо подписывать тех или иных соглашений".

Но трое суток, на протяжении которых СМИ песочили Зеленского, никуда не делись. С одной стороны это и хорошо, президент должен "на своей шкуре" прочувствовать результаты залётов команды". С другой стороны, за всеми спорами на второй план отошла очень важная тема - использования референдума в интересах Украины, как способа защиты от неблагоприятного развития ситуации.

Данное видео - попытка порассуждать и о том, как Богдан "подставил" Зеленского, и о том, какие возможности и при каких условиях даёт инструмент под названием "референдум".

Темы, поднятые в видео:

0:42 Что именно сказал Богдан - слова от 21.05 и уточнение от 24.05.2019. Три дня разницы на протяжении которых развивался скандал. В стране, которая подверглась агрессии, непродуманные заявления разделяют общества и вызывают недоверие к власти.

3:56 Инструмент под названием "референдум", История референдумов в Украине. Как по одному и тому же вопросу получить противоположные ответы. А так же как провести референдум и не реализовать результаты. Например, 90% граждан Украины выступили против неприкосновенности народных депутатов ещё в 2000 году. А воз и ныне там. История существования закона о референдуме в Украине. Сегодня законодательства нет - версия, принятая при Януковиче, признана неконституционной.

9:20 На какие вопросы должен отвечать закон о референдуме. Минимальные требования к нормативному акту. Без ответа на эти вопросы невозможно провести народное голосование.

10:22 Богдан говорит о проведении референдума на фоне отсутствия закона. Это удар по президенту, потому что власть говорит о намерениях тогда и только тогда, когда может это сделать. В противном случае власть выглядит банальным треплом. А, в нашем случае, имеем ещё и резонансную тему. Как можно было исправить ситуацию после первого заявления или время решает всё.

13:50 А можно ли было сделать по другому? Варианты тезисов по той же теме, которые мог использовать Богдан. Референдум может быть элементом защиты на фоне неблагоприятной политической обстановки.

14:36 Вспоминаем форматы переговоров. Нормандская четвёрка - Украина одна из 4 участников процесса. Диалог Госдепа США с администрацией Путина (ранее Волкер-Сурвов): тут вообще нет фамилии украинского политика в перечне участников. В то же время Москва, выходя на новые площадки кризисов в мире, пытается выйти на большую сделку в 2025 году. На этом фоне, при неблагоприятном стечении обстоятельств, могут договориться за нас.

16:50 Неблагоприятный сценарий - Германия, Франция, США и РФ договариваются, требуют уступок от нас. В таком случае мы вспоминаем про референдум. И, готовя мероприятие, выигрываем не менее года. Такой алгоритм уже успешно использует Марокко в вопросе Западной Сахары (Сахарская Арабская Демократическая Республика).

20:33 Вторая возможность - игра формулировкам. Демонстрирую на примере двух вопросов по Донбассу, которые, на первый взгляд идентичны, но имеют разный смысл.

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