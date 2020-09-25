Радуцкий объяснил, почему не все медики получили 300% доплаты за COVID-19

В некоторых регионах действительно врачи, которые работают с больными COVID-19, не получают надбавки не потому, что нет денег, а из-за человеческого фактора.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 25 сентября заявил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий. По его словам, 90% случаев невыплаты связаны с организационными вопросами.

"Был недавно в Одесской области. Стали там разбираться, что происходит. Выяснилось, что деньги пришли, но главный врач побоялся выплатить эту 300-процентную надбавку к зарплате, поскольку, по его словам, Минздрав не дал ему разъяснения, как это сделать", – сказал Радуцкий.

По словам нардепа, подобных случаев много, и надо разбираться в каждой конкретной ситуации.

Также он отметил, что выплаты в случае смерти медицинского работника проводятся. Но признал наличие задержки с выплатой страховки врачам, которые вследствии COVID-19 получили инвалидность.

"Это 723 человека, которые подали заявления в Медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Там говорят, что они не получили от Минздрава соответствующую инструкцию. Но сейчас эта ситуация исправлена. Инструкция уже доведена, выплаты начались", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения украины Максим Степанов пообещал, что будет разбираться с чиновниками на местах, которые не обеспечили выплату средств медикам вовремя.