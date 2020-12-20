'Как можно на такие деньги выжить?' Украинские медики пожаловались на низкие зарплаты, многие готовы покинуть страну

В украинских больницах катастрофически не хватает медицинского персонала, но проблема началась не сегодня. Уже несколько лет врачи уезжают на заработки за границу, а в самих медицинских учреждениях постоянно проводят сокращения. Санитарки и медсестры вынуждены работать больше, а вот зарплаты у них как были минимальными, так и остались.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Медицинская сестра больницы №4 из Сум Юлия Витковская рассказывает, что зарабатывает всего 5 тысяч гривен. С доплатами, установленными Министерством здравоохранения, она получает примерно 7 тысяч. Но уже в конце декабря эти доплаты закончатся и содержать семью на такие деньги станет намного сложнее.

"У нас многие работают на двух работах. Санитарки ухаживают за пожилыми людьми. Медсестры делают уколы и ставят капельницы на дому. Я, как врач реабилитолог, раньше имела подработку, меня приглашала бывшие наши пациенты. Но сейчас из-за коронавируса пациентов стало намного меньше, а также у людей нет денег", – рассказывает Витковская.

По ее словам, на основной работе в больнице она трудится с 8 до 16. А многим санитаркам и другим медсестрам, которые работают посменно, приходится перерабатывать.

"У нас прошло два сокращения. Увольняли в основном средний и младший медперсонал. Теперь коллегам приходится выходить на работу чаще, потому что людей не хватает. Штат в больнице не доукомплектован. К тому же, во время коронавируса много медиков болеет. Вот у нас в хосписе осталась только одна врач, она же заведующая. В неврологии одного доктора забрали в коронавирусную бригаду, и там осталось двое врачей", – рассказывает медик.

По словам Юлии, сейчас руководство больницы пытается склонить людей к пересмотру коллективного договора. Людям хотят урезать доплаты за работу с коронавирусными больными, а также уменьшить выплату на оздоровление.

"Я как раз недавно прочитала о том, что Польша открывает двери для наших медиков. Так наши медсестры давно туда уехали. Только работают там не по профессии, а просто где придется, лишь бы деньги заработать. И сейчас будут уезжать еще активнее. Руководство нас к этому подталкивает. Сами посмотрите. Заработок заместителя главного врача составляет 0,75 ставки главного врача. А для нас заработок считают исходя из минимальной зарплаты в стране, и умножают на коэффициент. Я уже посчитала, в следующем году моя зарплата "грязными" составит 6400 грн. А еще отсюда надо вычесть налоги. Как можно на такие деньги выжить? Я уже двадцать лет как в аду живу", – говорит Витковская.

По ее словам, пока еще лучше себя чувствуют те, кто работает с коронавирусными больными, они хотя бы получают доплаты. "Я разговаривала с медсестрой с отделения, где лечат COVID-19, так она получила 13 тысяч доплаты. На радости пошла купила себе одежду, мужу. Аванс пока еще не трогала. Так рано или поздно эти выплаты закончатся. Что тогда делать? Никто не будет работать с коронавирусными больными за голую ставку, все разбегутся", – говорит медик.

Украинские медики стали выкладывать в сеть видео, на котором они рассказывают, сколько на самом деле платит им государство за их труд. Например, об этом поведали представители Киевской детской туберкулезной больницы.

Валерий Кудимов, которой проработал в этой больнице более 16 лет, сказал, что его оклад составляет 5385 грн, фельдшер-лаборант Надежда Крицкая имеет ставку 2000 грн, рентген-лаборант Наргиза Загородня получает на руки 6000 грн, Валентина Доманская имеет ставку 2680 грн.

Медсестра Валентина с Житомирщины рассказала, что вынуждена работать на двух работах, чтобы прокормить двоих детей. "Я медсестрой работаю уже больше десяти лет. У меня зарплата меньше, чем минималка в стране. Естественно, я ищу подработку. Сначала я отдежурю смену в своей больнице, а потом сразу еду на дежурство в соседний район, там тоже работаю медсестрой. Потом сутки отдыхаю и снова иду работать. Я бы и третью смену взяла, да тогда в доме некому будет ни есть приготовить, ни постирать. Да и спать нормально хоть иногда нужно. Но и этих мизерных денег нам не хватает. Если кто-то просит сделать уколы, поставить капельницы, то бегу со всех ног, лишняя копейка в доме всегда нужна", – рассказывает Валентина.

По словам председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константина Надутого, ситуация среди врачей не лучше. Разве что часть из них может себе позволить иметь "доход с пациентов", поэтому они и не жалуются.

"Из-за таких мизерных зарплат часть врачей получает "доход с пациента". Вы же видите, что некоторые врачи при таких доходах на лексусах ездят. И главный врач это видит. Поэтому у них все хорошо. Скажу так, в Польшу не уедут врачи в возрасте 45+. У них уже как-то все тут устроено, они приспособились. Да и учить новый язык, переезжать они не хотят. В первичке таких врачей в три раза больше, чем тех, кто имеет стаж лет пять. А вот молодые специалисты увольняются. Кстати, у нас увольняется в два раза больше медиков, чем устраиваются на работу. И половина из уволившихся уже ищет работу за рубежом. Потому что идти работать в частную клинику сейчас из-за неплатежеспособности населения тоже не очень выгодно", – говорит Надутый.

Глава Киевского профсоюза медицинских работников Сергей Кубанский отмечает, что ситуация с зарплатами медиков после 1 апреля стала еще хуже, чем была ранее.

"Если до 1 апреля медсестры, врачи, санитарки еще могли работать на полторы ставки и хоть что-то получать, то теперь нет. В результате средняя зарплата медика по Украине составляет 8 тысяч гривен. Тогда как средняя зарплата по стране в других сферах чуть более 11 тысяч. Если в роддомах, которым НСЗУ перечисляет деньги по тарифу 8 тысяч грн за роды, врачи еще что-то получают. То в психиатрии зарплаты в два раза ниже чем где-либо! Там прошли самые большие сокращения", – говорит Кубанский.

Пока выживают только те медики, кто работает в больницах и отделениях, где лечат коронавирус. Там, по словам Кубанского, заработки могут достигать 18, 20, 30 и даже 50 тысяч.

Но даже там денег на все не хватает, лекарства для пациентов приходится закупать и за счет средств местных властей.

"В остальных больницах зарплаты санитарки, например, 3 тысячи гривен. Но меньше минимальной зарплаты выплачивать нельзя, поэтому им дотягивают до 5 тысяч", – рассказывает Кубанский.

В Киеве также выкручиваются а счет муниципальных доплат. Поэтому врачи получают больше на 4 тысячи, медсестры на 2 тысячи, санитарки на 1 тысячу, чем в среднем по отрасли.

Что касается дефицита кадров, то он уже огромный. Так в Украине на 1 января этого года не хватало 33 тысяч медсестер и 35 тысяч работников младшего звена. "В Киеве не хватало 4 тысяч врачей и 7 тысяч медсестер. За этот год мы потеряли еще 5% врачей, 10% медсестер и 13% санитарок. Но работы меньше не стало. В результате речь идет об эксплуатации медиков, они выполняют всю эту работу. Увольняются люди из-за низкой оплаты труда, из-за коронавируса, из-за карантина, когда добраться из сел под Киевом до больниц было невозможно. А также из-за сокращений. Нам катастрофически не хватает инфекционистов, анестезиологов", – говорит Кубанский.

Кроме того, в Минздраве отмечают, что в Украине ощущается нехватка семейных врачей, рентгенологов, эпидемиологов, врачей-лаборантов, вирусологов.

Тем временем власть так и не решилась повысить зарплаты украинским медикам, просто вынуждая их либо искать счастье в других странах, где уважают врачей, либо же просто уйти в другую сферу деятельности. Ведь в Украине даже охранники и официанты умудряются зарабатывать больше, чем те, кто регулярно спасает жизни людей.