"Украинцы гордятся своей армией, а агрессор боится ее": Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины

За пять лет дата 14 октября запечатлелась в украинской исторической памяти и наш народ отмечает новый праздник, чествуя своих героев и защитников.

Мы гордимся своей армией, которую боится агрессор, сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, приветствуя украинских воинов с Днем защитника Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю, 23 февраля", – отметил он.

"За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом празднике было абсолютно правильным", – отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко на Донбассе Укринформ

"Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты", – подчеркнул пятый президент Украины.

По его словам, украинская армия "выставила для них жирные красные линии, – и горе тому, кто их пересечет".

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"Ибо плач не дал никому еще свободы. А кто борец – то приобретает мир. Эти слова из "Марша новой армии", нашей новой армии – лучше всего передают атмосферу сегодняшнего дня", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 14 октября, кроме Покрова Пресвятой Богородицы, украинцы будут отмечать государственный праздник – День защитника Украины. Эта дата была установлена пятым президентом Украины Петром Порошенко и имеет целью чествования мужества и героизма защитников Украины.

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