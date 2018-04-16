"Путин – тяжелобольной": журналист пояснил, чем аукнется Украине удар по Сирии

После ракетного удара США и союзников по Сирии президент России Владимир Путин может пойти на эскалацию конфликта на Донбассе.

Как заявил в комментарии "Гордон" украинский журналист, военный корреспондент, работающий в горячих точках Ближнего Востока, Юрий Мацарский, конфликт в Сирии и на Донбассе все же не стоит связывать.

"Путин – тяжелобольной человек. Поэтому нельзя исключать, что на удары по сирийской территории он ответит обострением в Украине. Но я все же не связывал бы сейчас эти два конфликта. В Сирии у него нет серьезных поражений. Атаку американцев и их союзников россияне отыграли так, будто они победили: мол, ракеты перехватили, все прекрасно, Дамаск ликует. Формально в Сирии, Иране и РФ это событие показали как стратегический провал западной коалиции. Якобы на Западе не понимают ситуацию в Сирии", – подчеркнул он.

Мацарский также заявил, что на объектах на территории Сирии, по которым нанесли авиаудары, не было ценного оборудования и специалистов.

"Да, они пообещали долбануть и долбанули. Но при этом шесть дней решали, куда же ударить. Всюду об этом кричали, допустили утечку информации о целях удара. Это было сделано, чтобы оттуда эвакуировать россиян, ценных местных специалистов и оборудование. В итоге в Сирии разбомбили лишь пустые или полупустые бетонные коробки", – отметил журналист.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания 14 апреля нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.