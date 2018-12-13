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''Путин доказал, что он п*здун'': украинская журналистка поймала президента РФ на лжи

6.5тЧитать материал на украинском

Президента России Владимира Путина в очередной раз поймали на лжи об украинских катерах, захваченных в Черном море.

Нелепые высказывания лидера РФ прокомментировала в своей передаче "Вечер с Яниной Соколовой" украинская журналистка. Путин, по ее словам, снова "дал Шерхана". (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца)

"Фантастический сценарий. Два маленьких катера, подаренные США Украине, не прошли через Керченский пролив, а ты хочешь, чтобы атомная подлодка зашла на нашу базу", — заявил российский президент на одном из брифингов в рамках саммита G20 в Аргентине.

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Владимир Путин назвал катера "подарком США"

Владимир Путин назвал катера "подарком США"

Скриншот из видео

Янина Соколова вывела президента РФ на чистую воду

Янина Соколова вывела президента РФ на чистую воду

Скриншот из видео

Однако, как отметила Соколова, захваченные Россией катера ВМС "Никополь" и "Бердянск" были спроектированы и произведены в Украине. "Да, Украина делает боевые корабли! Один был спущен на воду в 2016, другой — в 2017 году", — подчеркнула она.

Следовательно, справедливо подметила Соколова, Путин либо некомпетентный Главнокомандующий, либо снова преднамеренно соврал, что для россиян не в новинку. "Он в очередной раз показал, какой п*здун", — подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янина Соколова потроллила представителя МИД РФ Марию Захарову за фейки об Украине.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персоны
Владимир ПутинЯнина Соколова
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Белый господин
Белый господин
Сестрица названная той мокрощелки, которая хотела кружевные трусы и в ЕС. Годится только для майдаунов.
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Так это даже и для лишнехромосомных не новость, что ботоксное)(уйло на лабутенах п*здун!
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Воно не тільки піздун, воно ще й велике х.йло...
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