''Вместе к правде'': в ПЦУ ответили на историческое предложение главы УГКЦ

Православная церковь Украины приветствует стремление Украинской греко-католической церкви "вместе начать путь к единству и правде", однако о евхаристическом единении сегодня не может быть речи.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко, комментируя письмо главы УГКЦ Святослава (Шевчука) к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

"Святослав Шевчук (глава УГКЦ - ред.) очень подробно и поразительно доброжелательно говорил о том, как он рад за то, что, наконец, наши православные братья нашли единство и получили возможность создать поместную автокефальную церковь, и смеялся по поводу тех пропагандистских версий, которые очень часто звучат из уст кремлевских агитаторов, которые рассказывают, что в Украине раскольники и униаты воюют с православными", - отметил митрополит.

Комментируя пожелания Святослава Шевчука относительно единства украинского христианства, Драбинко ответил: "Я слышал об этих его высказываниях. Они звучат в поздравительном адресе, который он направил на имя Блаженнейшего митрополита Епифания. Я не думаю, что речь идет о евхаристическом единении в полном смысле этого слова, о котором мы можем говорить, как о единстве православной церкви, чтобы присоединились к единой церкви..."

Митрополит ПЦУ напомнил любимое выражение главы УГКЦ: "Мы – церкви Владимирова крещения, киевской традиции".

"Но не надо забывать, что Греко-католическая церковь – это католическая церковь Украины, которая имеет своим главой римского понтифика. У нас другая экклезиологическая конструкция в православии. То есть говорить о евхаристическом единстве и конечном единстве... Ну, конечно, мы не можем исключать и этого. Поскольку Христос сказал: "Да будут все едино". Достигать этого, стремиться к этому мы должны… Но о евхаристическом единстве мы на сегодняшний день не говорим. И я думаю, что в ближайшем будущем говорить не будем", – заявил он.

Как объясниил Драбинко, ПЦУ признает иерархов УГКЦ, их церковные таинства, но совместных богослужений с ними быть не может.

"Мы чтим те же иконы, чтим тех же святых, мощи или другие реликвии в тех или иных католических или греко-католических храмах. Это не составляет для нас проблемы. Проблема на сегодняшний день – это полное евхаристическое общение", – добавил он.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко Андрей Гудзенко/LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой Православной церкви Украины на объединительном Соборе 15 декабря. В сеть накануне попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографииЕпифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор — объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата — предательство.

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