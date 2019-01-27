|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

''Вместе к правде'': в ПЦУ ответили на историческое предложение главы УГКЦ

Читать материал на украинском

Православная церковь Украины приветствует стремление Украинской греко-католической церкви "вместе начать путь к единству и правде", однако о евхаристическом единении сегодня не может быть речи.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой" заявил митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко, комментируя письмо главы УГКЦ Святослава (Шевчука) к предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

"Святослав Шевчук (глава УГКЦ - ред.) очень подробно и поразительно доброжелательно говорил о том, как он рад за то, что, наконец, наши православные братья нашли единство и получили возможность создать поместную автокефальную церковь, и смеялся по поводу тех пропагандистских версий, которые очень часто звучат из уст кремлевских агитаторов, которые рассказывают, что в Украине раскольники и униаты воюют с православными", - отметил митрополит.

Новости
Константинополь внес ПЦУ в диптих: что это значит

Комментируя пожелания Святослава Шевчука относительно единства украинского христианства, Драбинко ответил: "Я слышал об этих его высказываниях. Они звучат в поздравительном адресе, который он направил на имя Блаженнейшего митрополита Епифания. Я не думаю, что речь идет о евхаристическом единении в полном смысле этого слова, о котором мы можем говорить, как о единстве православной церкви, чтобы присоединились к единой церкви..."

Митрополит ПЦУ напомнил любимое выражение главы УГКЦ: "Мы – церкви Владимирова крещения, киевской традиции".

"Но не надо забывать, что Греко-католическая церковь – это католическая церковь Украины, которая имеет своим главой римского понтифика. У нас другая экклезиологическая конструкция в православии. То есть говорить о евхаристическом единстве и конечном единстве... Ну, конечно, мы не можем исключать и этого. Поскольку Христос сказал: "Да будут все едино". Достигать этого, стремиться к этому мы должны… Но о евхаристическом единстве мы на сегодняшний день не говорим. И я думаю, что в ближайшем будущем говорить не будем", – заявил он.

Как объясниил Драбинко, ПЦУ признает иерархов УГКЦ, их церковные таинства, но совместных богослужений с ними быть не может.

"Мы чтим те же иконы, чтим тех же святых, мощи или другие реликвии в тех или иных католических или греко-католических храмах. Это не составляет для нас проблемы. Проблема на сегодняшний день – это полное евхаристическое общение", – добавил он.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко

Андрей Гудзенко/LIGA.net

Новости
ПЦУ или УПЦ? В Раде расставили точки над "і"

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополита Епифания избрали главой единой Православной церкви Украины на объединительном Соборе 15 декабря. В сеть накануне попало рассекреченное видео с собрания. Также ранее были опубликованы самые значимые факты из биографииЕпифания.

17 декабря Украинская православная церковь Московского патриархата собрала внеочередное заседание Священного Синода, по итогам которого митрополит Онуфрий заявил, что объединительный Собор — объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата — предательство.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Святослав ШевчукАлександр Драбинко
Место
Украина
Теги
ПЦУУГКЦ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги