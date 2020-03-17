ПЦУ опубликовала молитву против коронавируса

Православная Церковь Украины опубликовала молитву против смертельного коронавируса.

Текст против пагубной эпидемии был опубликован на сайте ПЦУ во вторник, 17 марта. Также накануне Церковь разрешила не целовать иконы и причащаться из одноразовой посуды, посоветовав приобщаться к молитве через видеотрансляцию.

Публикуем полный текст молитвы:

Господи Боже наш, богатый милостью и милостью, что своим мудрым провидением управляешь нашей жизнью, выслушай нашу молитву, прими покаяние за грехи наши, прекрати эпидемию пагубную, которая постигла нас, как ты и раньше приостанавливал губительные эпидемии среди людей.

Милосердный спаситель, защиты здоровья тех, кто на тебя уповает. Доктор душ и тел наших, дай выздоровления тем, что болеют, и подведи их с ложа болезни и страданий. Благослови, Господи, укрепи и защиты своей благодатью всех тех, кто с благотворительностью и жертвенностью заботится о больных на дому или в больницах. Избавь людей в нашем городе (селе, монастыре), в нашей стране и по всему миру от нашествия пагубного, от болезней и страданий и научи нас ценить жизнь и здоровье как твои дары. Дай нам, Боже, твой мир и наполни наши сердца непоколебимой верой в твою защиту, надеждой на твою поддержку и любовью к тебе и нашим ближним.

Твое ибо есть чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и во веки веков. Аминь.

Глава ПЦУ Епифаний ПЦУ

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на вечер 17 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 14 человек, двое из них – умерли.

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