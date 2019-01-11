ПЦУ может стать патриархатом: в Константинополе назвали условие

Православная церковь Украины (ПЦУ) может получить статус патриархата, однако для этого объединение должно быть более глубоким.
Об этом в интервью "Би-би-си" заявил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского Патриарха и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.
"У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы обрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс более глубокого объединения. То есть объединиться должны не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, но и иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня есть на Украине", — сказал он.
По его словам, когда этот более глобальный процесс произойдет, Украинская церковь сможет обратиться в Константинополь, и Вселенский Патриархат будет готов рассмотреть этот вопрос.
Архиепископ Даниил
"Би-би-си"
"Константинополь, конечно, готов об этом разговаривать", — подчеркнул архиепископ.
Также он добавил, что это будет изменение Томоса и провозглашение патриархии. "Константинополь никогда не скрывал, что это вполне возможно", — заключил Даниил.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. Это связанно с тем, что документ ПЦУ получила за три дня до заседания иерархов в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца).
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.