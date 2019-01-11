МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

ПЦУ может стать патриархатом: в Константинополе назвали условие

Читать материал на украинском

Православная церковь Украины (ПЦУ) может получить статус патриархата, однако для этого объединение должно быть более глубоким.

Об этом в интервью "Би-би-си" заявил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского Патриарха и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.

"У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы обрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс более глубокого объединения. То есть объединиться должны не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, но и иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня есть на Украине", — сказал он.

По его словам, когда этот более глобальный процесс произойдет, Украинская церковь сможет обратиться в Константинополь, и Вселенский Патриархат будет готов рассмотреть этот вопрос.

Архиепископ Даниил

Архиепископ Даниил

"Би-би-си"

"Константинополь, конечно, готов об этом разговаривать", — подчеркнул архиепископ.

Новости
Томос вернулся в Украину: все подробности

Также он добавил, что это будет изменение Томоса и провозглашение патриархии. "Константинополь никогда не скрывал, что это вполне возможно", — заключил Даниил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Поделиться в Facebook
21
Комментарии
6
36
Смешно
21
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ой ... получается (!) каноническое УПЦ МП не участвовали на объединительном соборе ? Ой .., получается объединились религиозные общества в метрополию Стамбула.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдоме бидло как с МАНДАйном и безвизом наыбали, так и с томосом отъимели!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ustimovich Maksim
Ustimovich Maksim
Ни одна Церковь не признала СЦУ. Лохов украины опять трахнули.Как и с туристическим безвизом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги