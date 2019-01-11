ПЦУ может стать патриархатом: в Константинополе назвали условие

Православная церковь Украины (ПЦУ) может получить статус патриархата, однако для этого объединение должно быть более глубоким.

Об этом в интервью "Би-би-си" заявил архиепископ Памфилийский Даниил, который был экзархом Вселенского Патриарха и участвовал в процессе предоставления ПЦУ автокефалии.

"У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы обрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс более глубокого объединения. То есть объединиться должны не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, но и иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня есть на Украине", — сказал он.

По его словам, когда этот более глобальный процесс произойдет, Украинская церковь сможет обратиться в Константинополь, и Вселенский Патриархат будет готов рассмотреть этот вопрос.

Архиепископ Даниил "Би-би-си"

"Константинополь, конечно, готов об этом разговаривать", — подчеркнул архиепископ.

Также он добавил, что это будет изменение Томоса и провозглашение патриархии. "Константинополь никогда не скрывал, что это вполне возможно", — заключил Даниил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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