Противовирусный препарат оказался эффективным в борьбе с COVID-19

Противовирусный препарат "Триазавирин" российского производства оказался эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

К такому выводу пришли китайские ученые, сообщают "Известия". Для испытаний в феврале препарат отправили в Китай.

Выяснилось, что "Тризавирин" сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы.

"Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект", – отметил представитель Российской академии наук Валерий Чарушин.

Триазавирин входит в клинико-фармакологическую группу противовирусных препаратов. Действующий компонент – это синтетический аналог гуанина, который обладает противовирусными свойствами, и используется для борьбы с РНК-содержащими вирусами. Механизм действия препарата заключается в подавлении синтеза РНК вирусов и образовании новых вирусных единиц.

Триазавирин выпускается в виде капсул. Препарат упакован в желатиновые капсулы, корпус которых желтого цвета, а крышечка красного. Лекарственное средство предназначено для лечения гриппа у взрослых пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые из Вашингтонского университета нашли средство, защищающее от заражения коронавирусом.

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