Зеленский полетит на встречу с Путиным: сможет ли закончить войну и что будет с газом

На следующей неделе, в понедельник 9 декабря, должна состоятся историческая встреча президента Украина Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в рамках проведения саммита в "нормандском формате".

Помимо четырехсторонних переговоров совместно с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, украинский и российский лидеры впервые встретятся тет-а-тет.

О чем поговорят Зеленский с Путиным, и чего ожидать Украине – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Официально встреча "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже.

В рамках саммита Зеленский и Путин договорились о двухсторонней встрече.

Главными темами для обсуждения станут война на Донбассе, обмен пленными и подписание "транзитного контракта".

Эксперты-международники не ожидают прорыва в вопросах решения ситуации на Донбассе.

Историческая встреча

Проведение очередной встречи в "нормандском формате" начало обсуждаться еще после победы Владимира Зеленского весной этого года. И если новоизбранный президент рвался на встречу, то многолетний лидер Кремля решил сыграть на стремлении Украины и выдвинул свои условия, без выполнения которых проведение саммита было невозможным.

Главными требованиями от Путина стали – согласование и подписание "формулы Штайнмайера" и разведение войск на двух участках линии разграничения на Донбассе.

"Домашнее задание", как это назвали в РФ, Украина выполнила, хоть на это ушло немного больше времени, чем рассчитывалось. Правда, для украинской власти такие решения обернулись массовыми протестами под лозунгом "Нет капитуляции".

Марш "Нет капитуляции" "Левый берег"

Марш "Нет капитуляции" "Левый берег"

Марш "Нет капитуляции" "Левый берег"

Марш "Нет капитуляции" "Левый берег"

Марш "Нет капитуляции" "Левый берег"

Марш "Нет капитуляции" "Левый берег"

И все же, после успешного разведения войск в Золотом и Петровском, стороны официально заявили о встрече лидеров стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.

Кроме того, помощник Путина Юрий Ушаков заявил о намеренье провести двухстороннюю встречу между российским и украинским президентом.

"Есть намерение провести такую двустороннюю встречу. Просто будет много зависеть от того, как будет построен график работы самой "четверки". Даже могут отойти в сторону вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа", – сказал Ушаков.

Отметим, что первая встреча в "нормандском формате" прошла 6 июня 2014 года, последняя – 19 октября 2016 года.

О чем поговорят

Как рассказал сам украинский президент Владимир Зеленский, главными темами для обсуждения на саммите в "нормандском" формате будут:

Прекращение огня на Донбассе, и дальнейшее урегулирование конфликта на востоке Украины.

Обмен пленными.

Новый контракт о транзите российского газа в Европу через Украину.

В России же сказали, что встреча скорее будет ознакомительной, но с попытками найти пути решений двухсторонних проблем. Также отметили тему подписания нового "транзитного контракта".

Но самое громкое заявление прозвучало от главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сказал, что Россия намерена призвать Киев начать прямой диалог с Донбассом.

Сергей Лавров "Интерфакс"

Кроме того, как сообщают российские СМИ, Участники "нормандского саммита" могут подписать по его итогам рамочный документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

"Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита. Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса", – сказал собеседник.

По его словам, на встрече президенты четырех стран якобы выразят приверженность политическому пути урегулирования конфликта посредством Минского комплекса мер.

"При этом за основу будет взята так называемая "формула Штайнмайера", которую согласовала ранее Контактная группа. Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ", – говорит источник.

В то же время, по словам информатора, документ не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы на Донбассе.

Судя по всему, РФ продолжить гнуть свою линию относительно легализации главарей непризнанных "Л/ДНР", предоставления Донбассу особого статуса, местных выборов и амнистии для боевиков.

Чего ожидать

Учитывая тот факт, что рейтинг Путина уже давно уходит в пике, та и рейтинг Зеленского значительно просел, согласно последним социологическим опросам с 72% в сентябре, уровень доверия к украинскому президенту сократился до 52% в ноябре, обоим лидерам нужно получить положительные результаты от предстоящей встречи.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Правда, эксперты-международники считают, что пока Зеленский не решится на какие-либо кардинальные шаги.

"Проблема Зеленского с рейтингами довольно интересная, пока он не занимает какую-то четкую позицию, украинцы видят в нем то, что сами от него ожидают. Но если он займет какую-то однозначную позицию, например, что мы не будет реинтегрировать Донбасс, а будем его освобождать, соответственно он потеряет электорат, который более лояльно настроен к России. И наоборот", – сказал в комментарии OBOZREVATEL заместитель директора украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

Но так долго продолжаться не может, говорит он, люди стали разочаровываться в Зеленском уже из-за того, что он не занимает никакой позиции: "Он фактически попал в такую ​​ситуацию, которая в шахматах называется цуцванг, когда любой ход является проигрышным".

"Но теперь у Зеленского и любой не ход является проигрышным, поэтому ему стоит все же определиться. Но я боюсь, что сейчас он этого не сделает и будет пытаться и дальше проходить между каплями дождя", – считает замдиректора украинского института исследования экстремизма.

Впрочем, особых ожиданий от встречи не ждут, хотя достичь некоторых компромиссов по ряду вопросов все же возможно.

Владимир Зеленский

"Что касается Донбасса, здесь конечно будут пробовать договариваться о необходимости продолжения разведения войск и обмен пленными. Если говорить об экономических отношениях, то я не исключаю, что в рамках двусторонней встречи, будет подниматься весь спектр российско-украинских отношений. Конечно, поднимут тему газового контракта, и я склоняюсь к тому, что будет на год пролонгирован существующий договор. Вопросы по энергетической сфере также обсудят, и это не только газ, а и импорт электроэнергии", – сказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт-международник Андрей Бузаров.

"Возможно будут достигнуты какие-то соглашения, связанные с частичным улучшением гуманитарных отношений между странами, в том числе и экономических", – добавил он.

Международник сомневается, на встрече "нормандской четверки" будут подниматься вопросы особого статуса, амнистии, местных выборов и других.

"Другие же темы, такие, как вывод российских войск с Донбасса, аннексия Крыма и другое, здесь явно никакого консенсуса не будет. Прорыва по Донбассу и Крыма я бы не ожидал. Но сам факт встречи и попытки стабилизации отношений – это плюс", – говорит он, предполагая, что в течении года вероятно будет новая встреча, которая может произойти как в рамках "нормандского формата", или же двусторонней встречи.

Петренко также соглашается, что достичь значительных результатов по урегулированию ситуации на Донбассе не выйдет. Более того, он считает, что вопрос прекращения войны на востоке Украины тесно связан с вопросом признания аннексированного Крыма российским.

"Для них Донбасс всегда будет инструментом для отвлечения Украины от более главного вопроса – Крыма. К тому, времени, пока Украина не признает Крым российским, или РФ не отдаст полуостров назад, решение проблемы войны в Донбассе не стоит. Поскольку, как только мы закончим войну на востоке, сразу станет вопрос Крыма", – говорит замдиректора украинского института исследования экстремизма.

Владимир Путин

"Пять лет назад РФ ничего не мешало после Крыма аннексировать и Донбасс, а они до сих пор даже не признали эти фейковые республики, а это говорит о том, что Кремль их просто использует, превратив в так называемый "русский мир" второго сорта", – заявил он.

В чем действительно могут договорится стороны, так это по гуманитарным темам, считает Петренко: "Считаю, что в чем удастся продвинуться, так это в вопросе обмена пленными. Для этого сложились определенные предпосылки, которые предусматривают, что первая встреча двух президентов Украины и РФ должна иметь какие-то положительные последствия и результаты"

По его мнению, такой вариант "победы" приемлем и для Зеленского, и для Путина, которые по возвращению продемонстрируют своим гражданам позитивные результаты в переговорном процессе.

Однако, есть грани, через которые украинскому президенту точно переходить не стоит, говорит Бузаров.

"Красные линии – это прямые переговоры с "Л/ДНР" и форсирование принятия спецстатуса. Если Зеленский действительно пойдет на внесение каких-то законов, связанных с немедленным предоставлением спецстатуса и проведению местных выборов на оккупированных территориях – это может привести к ухудшению отношений с отдельными элитами США, и конечно, это вызовет очень большое недовольство внутри Украины", – отметил международник.

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