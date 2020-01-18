Зеленский изменил правила призыва: кого, когда и как заберут в армию

Президент Украины Владимир Зеленский преподнес неожиданный "сюрприз" украинским юношам, подписав указ о снижении призывного возраста. Теперь на срочную службу в армию будут забирать с 18 лет, а не с 20, как было раньше.

Однако, в Минобороне утверждают, что указ президента не коснется весеннего призыва 2020 года. Так кому и когда ожидать повесток из военкоматов – узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

Определены сроки проведения призывной кампании на срочную военную службу в 2020 году.

Призывной возраст в Украине снизили с 20 до 18 лет.

В Минобороне утверждают, что изменения не коснутся весеннего призыва-2020. Молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет смогут служить в срочной армии только по желанию.

Адвокаты скептически относятся к такой формулировке.

Ждали контрактную армию, а получили снижение призывного возраста

Только в ноябре прошлого года министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял о своей персональной цели отменить обязательный призыв и двигаться на пути к профессиональной, контрактной армии по стандартам НАТО.

Более того, сам президент Владимир Зеленский в своих предвыборных обещаниях также заявлял о намерениях отменить призыв и сделать армию добровольной.

Но вместо сообщений о позитивном продвижении в данном направлении, украинцев ошеломила новость о снижении призывного возраста с 20 до 18 лет. Об этом говорится в указе "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году", который глава государства подписал 16 января.

В документе указано, что на срочную военную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет. А также старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Владимир Зеленский "Лига.net"

Кроме того, в документе также установлены сроки проведения призывной кампании на срочную военную службу в 2020 году:

• весенний призыв – в апреле-июне;

• осенний призыв – в октябре-декабре.

Кабинету министров Зеленский поручил определить не только численность украинцев, подлежащих призыву на срочную военную службу, но и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Указ №13/2020 вступает в силу со дня его опубликования.

Однако министр обороны Андрей Загороднюк частично опроверг нововведение – во время весеннего призыва повестки получат, как и раньше, только юноши, достигшие 20 лет. 18- и 19-летние украинцы смогут попасть в армию лишь по собственному желанию.

Так с какого возраста будут призывать?

Как объяснил в комментарии OBOZREVATEL заместитель военного комиссара Днепропетровской области Сергей Полуциган, согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" призывной возраст на срочную военную службу составляет от 18 до 27 лет. Но этот возрастной диапазон регулировался предыдущими указами бывшего президента Петра Порошенко об очередном призыве именно, но только на определенный период.

Сейчас же, согласно новому приказу Зеленского, военкоматам открыли возможность призыва на срочную службу с 18 лет, но он не обязателен, согласно решению министра обороны.

"Гражданин возрастом от 18 до 20 лет будет сам решать. У нас же реализовалась возможность реализовать его право на призыв, которое до этого было ограничено. Но, если гражданину в возрасте 18-20 лет придет повестка, он может высказать свое желание не быть призванным, и призванным он не будет. И никаких правовых последствий по этому решению не будет", – сказал Полуциган.

По его словам, старый указ искусственно ограничивал право гражданина быть призванным в 18 лет, теперь же ограничение снято. А введение нормы "по желанию", нормализует взаимоотношение гражданина с государством, когда государство дает возможность, но оставляет за ним право.

"Допустим, у молодого человека в планах окончить школу и сразу призваться на срочную службу, а потом планировать поступление в ВУЗ, поиск работы и тому подобное. Мы искусственно изменяем его план, и не даем ему возможность призваться в 18 лет. И вот этот дисбаланс исправлен новым указом президента, который соответствует законам Украины", – отметил заместитель военного комиссара Днепропетровской области.

Срочники "Страна.юа"

А вот адвокат Валентин Дупак уверен, что власти лукавят, когда заявляют, что призывники в возрасте от 18 до 20 лет могут идти на службу по желанию.

"Они писали, что с 18 лет будут призывать только по желанию, но это не так. Мы видели отчеты по призыву прошлого года – набор по всем областям никакой. И чтобы собрать необходимое количество юношей, они уже принимали всех, кто им под руку попадется, и больных, и здоровых. И чтобы как-то выполнять поставленные планы, они ввели норму с 18 лет", – считает адвокат.

Дупак неоднократно занимался делами юношей, по отношению к которым представители военкоматов вели себя незаконно, например, когда парней забирали несмотря на отсрочку по состоянию здоровья, или забирали в распределительный пункт под предлогом проверить документы, сотрудничая с полицией.

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Поэтому, и к объяснению заместителя военного комиссара Днепропетровской области Полуцигана относится скептически: "Фактически, эта норма противоречит закону, ведь законодательством установлен призывной возраст на срочную службу от 18 до 27 лет. Но, знаете, у нас вот есть Конституция, а половина законов ей противоречит, потому, теоретически, такое возможно".

"Будем смотреть, как это будет происходить на практике. Просто, как они делают, я даже не успеваю в суд подать, пока люди находятся на распределительном пункте. Они же ребят хватают, а на распределительный пункт никого не пускают, даже адвокатов. И пока будет решение суда об открытии производства, они уже где-то на учебке. Поэтому, я бы советовал ребятам до 20 лет пользоваться этим приказом, и не являться по повесткам от греха подальше", – говорит Дупак.

Что делать тем, кому пришла повестка, и кому нет

Согласно украинского законодательства, призывники, получившие повестку из военкомата, обязаны явиться на призывной участок в срок, указанный в документе. Как только в стране объявлено о начале нового призыва в армию, военнообязанным гражданам дается 10 дней на самостоятельную явку в военный комиссариат.

При этом в Законе говорится о том, что неполучение повестки по любым причинам не является основанием для игнорирования призыва. А это означает, что вы должны самостоятельно прийти в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения медосмотра.

Уважительными основаниями неявки в военкомат могут считаться только форс-мажорные ситуации: стихийное бедствие, болезнь призывника, смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены. Любые другие причины являются недостаточно вескими и могут быть приравнены к уклонению от армии.

Какое наказание предусмотрено для уклонистов

За уклонение от срочной службы предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административное наказание представляет собой штраф в размере от 85 до 119 грн за первое нарушение, а за повторное придется заплатить 170-255 грн.

Уголовная ответственность за уклонение от призыва на срочную военную службу наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы на срок до 3-х лет. Следует отметить, что в большинстве случаев наказание по ст. 335 Уголовного кодекса является условным (но будет судимость).

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При этом, от ответственности не удастся уйти даже молодым людям, которые намерены "косить" от армии до достижения непризывного возраста 27 лет. Если будет заведено административное или уголовное дело, то его не закроют до того времени, пока призывника не найдут.

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