Приходы УПЦ МП начнут массово переходить в ПЦУ? Украине напророчили церковный бум

Приходы УПЦ МП начнут массово переходить в новую церковь из-за получения ПЦУ Томоса в Стамбуле.
Такое мнение высказали читатели в соответствующем опросе. Вопрос звучал так: "Украине вручили Томос: что изменится в первую очередь?".
51% респондентов считают, что ПЦУ вскоре пополниться огромным количество приходов московского патриархата. 30% уверены, что изменений мы не увидим.
Вручение Томоса в Стамбуле
ТСН
13% опрошенных ответили так: "Богослужения начнут проводить только на украинском", а 6% так: "Рождество официально перенесут на 25 декабря".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.
Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.
6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.
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