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Приходы УПЦ МП начнут массово переходить в ПЦУ? Украине напророчили церковный бум

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Приходы УПЦ МП начнут массово переходить в новую церковь из-за получения ПЦУ Томоса в Стамбуле.

Такое мнение высказали читатели в соответствующем опросе. Вопрос звучал так: "Украине вручили Томос: что изменится в первую очередь?".

51% респондентов считают, что ПЦУ вскоре пополниться огромным количество приходов московского патриархата. 30% уверены, что изменений мы не увидим.

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Вручение Томоса в Стамбуле

Вручение Томоса в Стамбуле

ТСН

13% опрошенных ответили так: "Богослужения начнут проводить только на украинском", а 6% так: "Рождество официально перенесут на 25 декабря".

Приходы УПЦ МП начнут массово переходить в ПЦУ? Украине напророчили церковный бум

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января, подписал Томосо предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

  • Он поздравил украинцев с наступлением исторического события и отметил, что к этому дню Украина и ее правители шли много веков, начиная от князя Владимира и княгини Ольги.

  • Позже в сети опубликовали перевод текста Томоса.

  • 6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины вручили предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Andreevski Andrey, Бог у всіх один, тільки одні люди живуть з Богом, а інші замінили Бога на мертві речі і поклоняються їм. А тепер як відрізнити перших від других: людина яка живе з Богом з любов'ю ставиться не тільки до брата свого, а навіть до ворога.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Почему ОБОЗ и дpугие СМИ упоpно не хотят пpизнавать ТОМОС даpованный его святейшеством всегалактическим патpиаpхом Баpмалеем.Всою секту они упоpно называют ПЦУ.А в Томосе сказано: "мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и упоминать под именем «Святейшая Церковь Украины», ...То бишь СЦУ.Стесняются...Подьебнул стаpый .дак подьебнул...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, Стамбульская Цеpковь Укpаины.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Цимельман Филя, СЦУКО-СЦУ и Компани.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Какой бред...Впрочем это внутренние дела прыгающего народа какому богу верить Теперь у вас ...стамбульский
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