Приходы УПЦ МП начнут массово переходить в ПЦУ? Украине напророчили церковный бум

Приходы УПЦ МП начнут массово переходить в новую церковь из-за получения ПЦУ Томоса в Стамбуле.

Такое мнение высказали читатели в соответствующем опросе. Вопрос звучал так: "Украине вручили Томос: что изменится в первую очередь?".

51% респондентов считают, что ПЦУ вскоре пополниться огромным количество приходов московского патриархата. 30% уверены, что изменений мы не увидим.

Вручение Томоса в Стамбуле ТСН

13% опрошенных ответили так: "Богослужения начнут проводить только на украинском", а 6% так: "Рождество официально перенесут на 25 декабря".

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