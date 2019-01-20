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Приходы Московского патриархата массово перешли в ПЦУ: поразительные цифры

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Около 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата после Объединительного собора перешли в новую Православную церковь Украины.

На данный момент наиболее активным регионом является Винниччина, передает ТСН. В целом же, активнее всего это делают общины на западе и в центре Украины, на востоке, юге и севере, а также в Киевской области такая активность значительно ниже.

Последними к первой сотни на Крещение, 19 января, в ПЦУ присоединились религиозные общины села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).

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Приходы Московского патриархата массово перешли в ПЦУ: поразительные цифры

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Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко, как получивший томос из рук вселенского патриарха, да ещё упоминающийся в нём теперь до конца жизни должен носить рясу.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
гундяйка плакаль, а путен на него кричаль? нам пох на кацапню!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
По информации УПЦ МП, ее прихожанами являются 35 млн верующих (более 80% населения). По данным на ноябрь 2017 года, церковь состоит из 53 епархий и 12 тыс. 69 приходов. В клире УПЦ МП - 85 архиереев (52 епархиальных и 33 викарных), 12 тыс. 283 священнослужителя, из которых 11 тыс. 312 - священники и 971 - диаконы. На территории Украины действует 251 монастырь, где послушание несут 4 тыс. 412 монахов (1 тыс. 685 монахов и иноков, 2 тыс. 727 монахинь и инокинь). В 17 духовных учебных заведениях УПЦ МП (Киевская духовная академия, духовные семинарии и училища, богословский университет и кафедра богословия) на дневном отделении обучаются 1 тыс. 429 студентов. Согласно "Отчету о сети религиозных организаций на Украине по состоянию на 1 января 2017 года", опубликованному в июне 2017 года министерством культуры страны, УПЦ МП объединяет 12 тыс. 328 религиозных общин. Наибольшее число приходов - в Винницкой (1038) и Хмельницкой (977) областях, наименьшее - во Львовской (71) и Ивано-Франковской (36). УПЦ МП принадлежат 208 монастырей, 19 духовных учебных заведений, 3 тыс. 987 школ, 135 СМИ. Количество священнослужителей - 10 тыс. 289 человек, монашествующих - 4 тыс. 807. Согласно данным отчета минкультуры Украины, треть всех священнослужителей, две трети всех православных приходов, три четверти всех студентов духовных учебных заведений и почти все православное монашество относятся к УПЦ МП.
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