Приходы Московского патриархата массово перешли в ПЦУ: поразительные цифры

Около 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата после Объединительного собора перешли в новую Православную церковь Украины.

На данный момент наиболее активным регионом является Винниччина, передает ТСН. В целом же, активнее всего это делают общины на западе и в центре Украины, на востоке, юге и севере, а также в Киевской области такая активность значительно ниже.

Последними к первой сотни на Крещение, 19 января, в ПЦУ присоединились религиозные общины села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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