Приходы Московского патриархата массово перешли в ПЦУ: поразительные цифры

Около 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата после Объединительного собора перешли в новую Православную церковь Украины.
На данный момент наиболее активным регионом является Винниччина, передает ТСН. В целом же, активнее всего это делают общины на западе и в центре Украины, на востоке, юге и севере, а также в Киевской области такая активность значительно ниже.
Последними к первой сотни на Крещение, 19 января, в ПЦУ присоединились религиозные общины села Стуфчинцы (Хмельницкая область), села Головчинцы (Хмельницкая область) и города Хмельницкий (приход в честь св. Иоанна Богослова).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Присоединяться к ПЦУ начали приходы из Винницы. Так, сначала о решении рассказали прихожане Свято-Преображенского собора. Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что теперь служит независимой церкви.
21 декабря еще три прихода в Винницкой области перешли в новосозданную ПЦУ.
В тот же день такое решение принял первый приход на Закарпатье в селе Минай.
24 декабря к ПЦУ присоединились еще три общины во Львовской области и пять в Винницкой.
26 декабря стало известно об аналогичном решении Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща в Хмельницком районе.
27 декабря присоединились два прихода в Винницкой области и один в Тернопольской.
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