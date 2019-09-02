Отголосок "русского мира": появилось жуткое фото с линейки в школе "ДНР"

В сети появилось фото с праздника 1 Сентября в одной из школ террористической "ДНР". На нем видно, что учебное заведение стало практически безлюдным.

Снимок опубликовал сепаратистский Telegram-канал Inside Donetsk. Пропагандисты отметили, что во временно оккупированной Саханке Новоазовского района первоклассники появились впервые за четыре года. Их всего пять человек.

День знаний в "ДНР" Inside Donetsk

В целом в школе поселка, подконтрольного боевикам, будут учиться 29 детей. Все они поместились на опубликованное фото. Рупоры оккупантов также признались, что 11 школ на территории ОРДЛО не смогли открыть свои двери 1 сентября из-за разрушений, полученных при обстрелах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму 270 школьников собрали в милитаризованном лагере Юнармии, где обучали военному делу. Лагерь организовали в пгт Заозерное на базе детского оздоровительного центра "Алые паруса".

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