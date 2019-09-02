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2 сентября • обновлено в 13:25
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Отголосок "русского мира": появилось жуткое фото с линейки в школе "ДНР"

4.1т Читать материал на украинском

В сети появилось фото с праздника 1 Сентября в одной из школ террористической "ДНР". На нем видно, что учебное заведение стало практически безлюдным.

Снимок опубликовал сепаратистский Telegram-канал Inside Donetsk. Пропагандисты отметили, что во временно оккупированной Саханке Новоазовского района первоклассники появились впервые за четыре года. Их всего пять человек.

День знаний в "ДНР"

День знаний в "ДНР"

Inside Donetsk

В целом в школе поселка, подконтрольного боевикам, будут учиться 29 детей. Все они поместились на опубликованное фото. Рупоры оккупантов также признались, что 11 школ на территории ОРДЛО не смогли открыть свои двери 1 сентября из-за разрушений, полученных при обстрелах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией Крыму 270 школьников собрали в милитаризованном лагере Юнармии, где обучали военному делу. Лагерь организовали в пгт Заозерное на базе детского оздоровительного центра "Алые паруса".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
Жуть то в чем,убогое?
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1
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
11 школ не смогут работать из-за разрушений полученных во время обстрелов. А сколько в бывшем городе герое Киеве не смогут работать из-за разрушений полученных во время обстрелов????
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4
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
И чего такого жуткого, ОБСОС увидел на этих фото????
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