Появились кровоизлияния в горле: киевлянка с СOVID-19 рассказала об обострении болезни

Киевлянка Лана Максимова, которая уже месяц вместе с дочерью болеет коронавирусом, рассказала о новом осложнении от болезни – от сильного кашля у ее дочери появились кровоизлияния на задней стенке горла.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook. Женщина рассказала, что если противокашлевые перестанут срабатывать, то придется пробовать барокамеру. Ранее кашель пытались лечить капельницами, но это не помогло.

"Ничего не сработало. Лор, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог по своей части ничего не нашли, что может его провоцировать. Дочка даже глотнула зонд, чтобы исключить рефлюкс. Кашлять ей нечем. Остановились на том, что COVID-19 зацепил периферические нервные окончания в зоне трахеи, которые, судя по ее прошлым кашлям, близко расположены", – пожаловалась женщина.

Она добавила, что болезнь у них с дочерью протекает уже 29-тый день.

"У меня воспалились подчелюстные лимфоузлы (первый раз в жизни), больно трогать и шею поворачивать. Они вторичны, причина не в них самих. Терапевт выдвинула несколько версий, проверить могу только с лор-заболеваниями (стоматолог пока недоступен, а с гарью я ничего сделать не могу). Выписали противовоспалительное 5 дней, если не изменится, то нужно сделать УЗИ", – написала Максимова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максимова рассказала, что с течением болезни у инфицированных коронавирусом COVID-19 может меняться характер кашля.

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