Пострадавших от пожаров на Луганщине завалили помощью: что получат

От огня пострадали более сотни домов и еще около пятидесяти полностью уничтожены. Facebook Алексея Ковалева

Волонтеры и международные организации собрали и доставили в пострадавшие от лесных пожаров населенные пункты очень много гуманитарной помощи.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. Он сказал, что в результате пожаров пострадали более сотни домов и еще около пятидесяти полностью уничтожены.

"Слава богу, волонтеры откликнулись, международные организации откликнулись. Помощи людям привезли столько... Я сегодня разговаривал с главой сельской рады, он говорит: я могу сейчас вещами обуть и одеть несколько своих сел”, – сказал он

Также он добавил, что областная администрация подготовила и отправила в Кабмин документы о размерах ущерба, нанесенного пожарами.

"Мы четко понимаем, что на следующей неделе, где-то до середины недели у нас будут средства, выделенные Кабмином. Это по 300 тысяч гривен каждому, у кого полностью уничтожен дом, по 50 тысяч – на ремонт тех домов, которые частично пострадали от огня, по 20 тысяч – людям, которые пострадали, и 200 тысяч гривен семьям погибших пяти человек", – сказал Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все населенные пункты, которые пострадали во время лесных пожаров и наводнений, получат необходимую помощь.