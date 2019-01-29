''Пострадал от украинизации'': Цимбалюк разнес антиукраинскую речь беглого Азарова

Украинский журналист Роман Цимбалюк разгромил лживое выступление беглого экс-премьер-министра Украины Николая Азарова о якобы растущей агрессии в родной стране.
Он обвинил бывшего соратника Виктора Януковича в лицемерии и в активном отрабатывании прокремлевских тезисов. Детальный анализ наглого спича Азарова Цимбалюк опубликовал в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Роман Цимбалюк
Facebook Романа Цимбалюка
В первую очередь он обратил внимание на слова экс-премьера о том, что курс нынешней украинской власти на возрождение армии якобы ставит целью усугубление военной агрессии.
"Это просто прекрасно — бывший премьер-министр Украины фактически прямо говорит, что Украине армия не нужна. Особенно в такой ситуации, в которой мы находимся. Но почему-то, находясь в России, я ни разу не слышал, чтобы что-то подобное он пикнул в адрес принимающей стороны. Или как, российская армия создается и укрепляется для того, чтобы нести мир всему миру, принуждать всех соседей к миру ,если что — отправить головорезов-ихтамнетов в Венесуэлу. Да мало ли конфликтных зон на планете? А вот если Украина занимается строительством своей армии, то это война?" — возмутился журналист.
Николай Азаров
Скриншот видео
Вторым острым вопросом, на котором Азаров погорел со своей антиукраинской позицией, стал языковой. Так, беглый экс-глава украинского правительства заявил, что стремление власти сохранить украинский язык единственным государственным якобы является удовлетворением интересов "5-10% крайних бандеровцев". Более того, Азаров озвучил фейк об уничтожении и запрете всех остальных языков в Украине.
Однако Цимбалюк выразил мнение, что такая агрессивная позиция экс-премьера вызвана его личным враждебным отношением к украинскому языку, который он так и не осилил.
"Вы чувствуете, что Николай Янович действительно пострадал от украинизации, но запомнил почему-то только одно слово — мова? И повторяет его к месту и не к месту. Только единственное, что мне непонятно: почему он решил, что кто-то хочет запретить другие языки в нашей стране? Как раз задача нового закона об образовании, чтобы не было таких несчастных, как Николай Янович, которые, прожив всю свою сознательную жизнь в Украине, не владеют государственным языком", — ярко потроллил он Азарова, вспомнив о его многочисленных языковых перлах.
Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк заявлял, что судя по заявлениям российской верхушки, Кремль устроит только такой президент Украины, который откажется от власти в пользу беглого Виктора Януковича.
Напомним, экс-советница Януковича Анна Герман пожалела, что он не удержал власть в своих руках во время Революции Достоинства. По ее словам, он якобы мог это сделать, пожертвовав несколькими людьми из своего окружения.
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