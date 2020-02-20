Портников разгромил идею Сивохо по миру на Донбассе

Украинский журналист Виталий Портников раскритиковал идею советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о Национальной платформе примирения и единства. По его словам, само ее создание будет означать наличие в Украине гражданского конфликта, что не соответствует действительности.

Свою точку зрения публицист изложил в статье для "Крым. Реалии", проведя параллели между современной российской оккупацией территорий Украины и ее советским периодом.

"Национальная платформа примирения и единства – это имитация мирных инициатив, а никакие не инициативы. Более того, уверен, это фактическое содействие России, Кремлю, Владимиру Путину. Разве в Кремле не утверждают, что в Украине – внутренний конфликт? Разве не говорят, что для достижения мира украинское руководство должно начать прямые переговоры с марионеточными администрациями "народных республик"? Разве не утверждают, что отделение Крыма – не прямой результат российской оккупации полуострова, а ответ России на "свободное волеизъявление" крымчан на пресловутом "референдуме", итоги которого не признаны ни одной из стран мира?" – задается вопросами Портников.

Он подчеркнул, что когда власти презентуют Национальную платформу примирения, то таким образом признают сам факт существования "внутреннего конфликта" в Украине, что является абсолютной ложью. Ведь на территориях, которые были освобождены украинской армией от оккупанта, напомнил журналист, нет и не было никакого "внутреннего конфликта" с остальной частью страны. Портников признал, что зачастую граждане, которые живут в освобожденных городах, отдают предпочтение другим политическим силам, чем избиратели в Киеве, Львове или Полтаве. Однако это является проявлением демократии, но никак не внутреннего конфликта.

Сивохо и Портников

"Сергей Сивохо – не наивный юноша, который родился в независимой Украине и не понимает, чем отличается авторитаризм от демократии. Он учился в советской школе, поступал в институт еще в советское время. И, наверное, должен понимать, что мы с ним тоже жили в оккупированной стране. Сама Россия была оккупирована коммунистическим режимом, а ее войска после захвата украинских земель в 1920 году стояли в его родном Донецке – чтобы просто возвратиться на Донбасс и в Крым в 2014 году и возобновить привычный оккупационный режим", – написал журналист.

Он также акцентировал внимание на еще одном историческом совпадении: местные жители и тогда, до 1991 года, и после 2014 года служили в оккупационной армии. По словам Портникова, длительная оккупация всегда подразумевает участие в ней представителей местного населения.

"Но дело не только в тех, кто служит. Дело в тех, кто просто живет. Разве господин Сивохо не помнит, как много людей в СССР имело совершенно другие политические взгляды, чем представители властей? Разве не знает, как эти люди ходили на партийные и комсомольские собрания и выступали там с лживыми речами – только бы от них отстали? Разве не помнит, что было с теми, кто публично высказывал другие взгляды? Я не напоминаю даже о временах, когда Донецк назывался Сталино и в этом городе людей убивали просто для "профилактики". Я говорю о тех временах, которые Сергей Сивохо уже застал", – говорит Портников.

Он напомнил, что в СССР существовала статья за "антисоветскую агитацию и пропаганду" из-за которой диссиденты оказывались в тюрьме просто за то, что защищали права человека и призывали Кремль уважать собственные международные обязательства. В этот же период людям не разрешали селиться в Крыму просто потому, что они – крымские татары по национальности, в Поволжье – потому что они немцы, а в Грузии – потому что они турки-месхетинцы.

"Так вот, на Донбассе и в Крыму именно такой режим. Режим бесправия. Когда люди в массе своей просто боятся – и это естественное чувство самосохранения. Когда тебя могут отправить "на подвал", если ты высказываешь проукраинские взгляды. Когда тебя арестовывают просто за то, что ты – крымскотатарский активист или честный журналист", – подчеркнул журналист.

"Наши коллеги Станислав Асеев и Николай Семена, освобожденные из заключения на Донбассе и в Крыму, могут рассказать Сергею Сивохо и другим сотрудникам президентского офиса куда больше, чем я. Владимир Балух, которого мучили просто за украинский флаг, может рассказать Сергею Сивохо куда больше, чем я. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, над которыми издевались просто потому, что они были руководителями избранного народом Меджлиса, могут рассказать Сергею Сивохо куда больше, чем я", – добавил он.

Подводя итоги, Портников отметил, что в советское время все было точно так же. Ведь большинство людей выживало, а цивилизованный мир пытался освобождать из советских застенков несогласных – диссидентов, писателей, активистов национальных движений. Для этого их приходилось менять на агентов КГБ или на экономические соглашения с бандитской страной. "Но никому не приходило в голову организовывать "платформы примирения" с жителями СССР. Потому что все прекрасно понимали: люди, которые живут в тоталитарной стране, вынуждены считаться с властью, имеющей возможность с ними расправиться. И действительно – когда в 1991 году коммунистический режим рухнул, оказалось, что у нас все сплошь и рядом – антикоммунисты, верующие люди, все знали о преступлениях режима, ненавидели Сталина, были против войны в Афганистане, все со свечками или в кипах – а раньше на другую сторону улицы переходили, только чтобы мимо церкви или синагоги не пройти", – пишет журналист.

"С кем примиряться – не понятно. Так же, как не было с кем примиряться в Славянске или Мариуполе. Дискутировать – да. Но не примиряться, потому что ссоры нет", – выразил он убеждение.

По словам Портникова, все что сейчас должна делать Украина, – это информировать своих граждан на Донбассе и в Крыму, помогать им покидать оккупированные территории и переезжать в свободную страну.

"А территории нужно освобождать – от оккупационной армии, власти местных бандитов, марионеточных администраций. Это и будет освобождение украинских граждан на Донбассе и в Крыму от пропаганды и страха. Это и будет самое настоящее примирение", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Сивохо заявил, что 19 февраля должна была стартовать инициатива власти под названием Национальная платформа примирения и единства.

В свою очередь, в Кремле заявили о необходимости Киеву вести диалог с террористами.

Однако после масштабного боя с оккупантами под Золотым Сивохо заявил, что дата презентации платформы переносится. Саму атаку террористов на Донбассе советник секретаря СНБО назвал "циничной провокацией".

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