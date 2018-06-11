"Томос будет!" Украина получила сигнал от Вселенского Патриарха по единой церкви

Группа украинских активистов собрала и передала Вселенскому Патриарху Варфоломею 500 писем в поддержку предоставления Томоса на автокефалию Украине. И массовость сторонников создания поместной украинской церкви не оставила предстоятеля мирового православия равнодушным.

Делегация из украинских общественных деятелей побывала в Стамбуле накануне именин Патриарха Варфоломея, рассказал в интервью OBOZREVATEL инициатор акции, волонтер Семен Кабакаев.

"Мы приехали вчера (в воскресенье, 10 июня. - Ред.), накануне Дня ангела Вселенского Патриарха. Вечером мы посетили молитву. После нее происходило вручение подарков и мы имели возможность пообщаться непосредственно с Варфоломеем I. Нам представилась возможность подарить ему книгу - о великих украинцах, таких, как, например, киевские князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый, об украинском казачестве, об украинской культуре и о украинской церкви, том, как все начиналось. И мы смогли передать Вселенскому Патриарху привезенные из Украины письма", - сообщил подробности поездки волонтер.

По словам Кабакаева, массовость поддержки идеи создания поместной церкви в Украине приятно удивила Патриарха.

Семен Кабакаев Facebook Семена Кабакаева

"Варфоломей был в хорошем смысле удивлен тем, что мы смогли собрать такое количество писем. Потому что каждое из этих писем было не от физических лиц, а от общественных организаций, представляющих иногда сотни, иногда тысячи, а иногда - и десятки тысяч граждан нашего государства. Поэтому на самом деле речь идет о миллионной аудитории, которая поддерживает это обращение", - заявил инициатор акции.

Волонтер уверяет: свою поддержку в стремлении нашего государства наконец получить самостоятельную и независимую от Москвы церковь выразили представители самых разных направлений общественноой деятельности.

"Это и экологи, и атошники, и антикоррупционеры, и любители бабочек... То есть мы охватили огромное количество самых разнообразных общественных организаций со всей Украины. И чем бы они ни занимались - они все с большим энтузиазмом присоединились к нашей инициативе, очень быстро подписали эти письма и направили", - рассказал Кабакаев.

Он подчеркнул: такое единодушие не оставило Варфоломея равнодушным.

"Мы пообщались с Варфоломеем. Рассказали ему о проблеме. Попросили о поддержке. Отметили, что мы должны наконец восстановить историческую справедливость. И что сейчас - лучший для этого момент за долгое-долгое время… И я увидел положительное отношение и у Варфоломея, и у главного секретаря, с которым мы тоже имели возможность пообщаться. Они очень положительно настроены. Они очень тепло относятся к Украине. И после получасового общения у меня сложилось впечатление, что в следующем месяце мы таки получим Томос об автокефалии", - убежден Кабакаев.

Как сообщал OBOZREVATEL,вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви может рассмотреть Синод Вселенского Патриархата уже 28 июля.