Врач объяснила отказ лечить зверски избитого ветерана АТО из Киева: у него множественные ушиби и ссадины

В больнице №17 Киева говорят, что не выгоняли жестоко избитого пациента, ветерана АТО Виктора Симончука.

Как рассказала OBOZREVATEL и.о. главного врача больницы Татьяна Барановская, у мужчины не было показаний для госпитализации.

"Я сама просмотрела все документы и анализы. У нас не было оснований для его госпитализации", – говорит Барановская.

Избитый Виктор Симончук Facebook/Andrey Parhomenko

Врач говорит, что действительно к ним ночью привезли Виктора Симончука. "Он был обследован в отделении политравмы, его посмотрели все наши специалисты – нейрохирург, травматолог, торакальный хирург. Ему провели рентгенографию легких, компьютерную томографию головы. И отпустили домой, потому что показаний для нахождения в отделении политравмы на момент обращения у него не было", – подчеркивает Барановская.

Что касается перелома пальца, то, по словам руководителя, он даже не жаловался на это.

Ранее Виктор служил в АТО Facebook/Andrey Parhomenko

"На компьютерной томографии у него не было повреждений костей черепа и вещества головного мозга. На рентгенограмме нет изменений со стороны грудной клетки. Да, множественные ушибы и ссадины. У нас все есть в описании документов, я лично все пересмотрела. Ему сделали анализ крови, анализ мочи", – говорит врач.

По ее словам Виктор Симончук обратился в Больницу скорой помощи через сутки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на днях в Киеве под Жилянским путепроводом двое неизвестных жестоко избили ветерана АТО Виктора Симончука. Как написал в Facebook двоюродный брат пострадавшего Андрей Пархоменко, его ударили по голове и потом били ногами.

Скорая доставила мужчину в больницу №17 Киева, но там после осмотра ему выдали справку, что все хорошо и отправили на улицу.

Через сутки Симончука отвезли в БСМП, где у него, по словам Пархоменко, обнаружили переломы пальцев, перелом ребра, многочисленные гематомы на голове. Его положили в стационар.

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