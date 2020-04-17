Главная Новости
17 апреля • обновлено в 19:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Врач объяснила отказ лечить зверски избитого ветерана АТО из Киева: у него множественные ушиби и ссадины

1.7т
Читать материал на украинском

В больнице №17 Киева говорят, что не выгоняли жестоко избитого пациента, ветерана АТО Виктора Симончука.

Как рассказала OBOZREVATEL и.о. главного врача больницы Татьяна Барановская, у мужчины не было показаний для госпитализации.

"Я сама просмотрела все документы и анализы. У нас не было оснований для его госпитализации", – говорит Барановская.

Избитый Виктор Симончук

Избитый Виктор Симончук

Facebook/Andrey Parhomenko

Врач говорит, что действительно к ним ночью привезли Виктора Симончука. "Он был обследован в отделении политравмы, его посмотрели все наши специалисты – нейрохирург, травматолог, торакальный хирург. Ему провели рентгенографию легких, компьютерную томографию головы. И отпустили домой, потому что показаний для нахождения в отделении политравмы на момент обращения у него не было", – подчеркивает Барановская.

Что касается перелома пальца, то, по словам руководителя, он даже не жаловался на это.

Ранее Виктор служил в АТО

Ранее Виктор служил в АТО

Facebook/Andrey Parhomenko

"На компьютерной томографии у него не было повреждений костей черепа и вещества головного мозга. На рентгенограмме нет изменений со стороны грудной клетки. Да, множественные ушибы и ссадины. У нас все есть в описании документов, я лично все пересмотрела. Ему сделали анализ крови, анализ мочи", – говорит врач.

По ее словам Виктор Симончук обратился в Больницу скорой помощи через сутки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на днях в Киеве под Жилянским путепроводом двое неизвестных жестоко избили ветерана АТО Виктора Симончука. Как написал в Facebook двоюродный брат пострадавшего Андрей Пархоменко, его ударили по голове и потом били ногами.

Скорая доставила мужчину в больницу №17 Киева, но там после осмотра ему выдали справку, что все хорошо и отправили на улицу.

Через сутки Симончука отвезли в БСМП, где у него, по словам Пархоменко, обнаружили переломы пальцев, перелом ребра, многочисленные гематомы на голове. Его положили в стационар.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
избили солдата 72 бригада скорая помощь
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
0
Смешно
1
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Второй раз видать о т п и з д и л и ..Не вернул деньги за ҡроҡодил.Чистый нарик..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги