Коронавирус убивает дважды: сколько стоит похоронить умершего от COVID-19 в Украине и кто за это платит

В Украине очень дорого умереть от коронавируса. Как бы цинично это ни звучало, но стоимость традиционных похорон человека, умершего от COVID-19, составляет около 1000 долларов.

Правда, сейчас набирает популярность и кремация тела усопшего. Этот способ отдать дань человеку обойдется намного дешевле.

Как в Украине хоронят умерших от новой болезни и сколько это стоит – разбирался OBOZREVATEL.

Церемония захоронения человека в Киеве обойдется минимум в 20 тысяч гривен

Недешевое погребение

Только по официальным данным в Украине по состоянию на 21 апреля 161 человек умер от COVID-19. Эта цифра, к сожалению, растет каждый день. После смерти человека перед его близкими становится вопрос захоронения тела. Это не просто, ведь "по-традиционному" с родственником проститься уже невозможно. А "особые правила" обойдутся недешево.

Как рассказали OBOZREVATEL в Ритуальной службе СКП Киева, вся церемония захоронения человека с COVID-19 обойдется семье в минимум 20 тысяч гривен.

"Все зависит от морга, в котором находится усопший. Также важен весь список услуг, которые потребуются для ритуала. Можно при желании сэкономить и сделать по-минимуму. Но сумма будет больше 20 тысяч гривен, нужно смотреть по ситуации", – рассказали в СКП.

Причина такой дороговизны кроется в особой процедуре захоронения больного коронавирусом. Логично, что привычные нормы тут неуместны. К примеру, в Ритуальной службе СКП, как и в аналогичных предприятиях по стране, разработали свой протокол захоронения.

Там указано, что:

Для перевозки тела умершего будет задействован специальный автомобиль с одним водителем.

В сопровождающих автобусах или маршрутках с участниками церемонии не должно быть более 10 человек на одно транспортное средство.

Все присутствующие должны быть одеты в защитные маски и рукавички.

После каждого обряда автомобиль обрабатывается дезинфектором (хлорантоином). Также очищению подлежат все рабочие инструменты.

При прощании с усопшим разрешено находиться не более 10 людям на расстоянии друг от друга в 2 метра.

Сотрудники ритуальной службы обязаны работать в масках, рукавичках и специальных защитных халатах.

Похороны также должны происходить на отдельном участке земли. В Киеве же заранее такие могилы не делают. А вот в Днепре, к примеру, еще в начале апреля выкопали 600 могил в земле для возможных жертв болезни.

В Днепре выкопали 600 могил для тех, кто умрет от коронавируса ТСН

К слову, дороговизна захоронения уже стала проблемой некоторых украинцев. В одной из киевских семей (по этическим соображениям имена и фамилии называть не будем) от коронавируса умерла пожилая женщина, ее заразил муж, вероятно подцепивший болезнь в больнице.

Как рассказала знакомая семьи, мужчину доставили с инсультом в больницу, после выписки, через неделю, пришел позитивный результат на COVID-19. В итоге заболела его жена, а также сын. После непродолжительной борьбы с болезнью женщина умерла.

Когда перед семьей стал вопрос о похоронах, в морге предложили вариант специального захоронения и выставили чек в 30 тысяч гривен. Деньги должны пойти на оплату работы сотрудникам ритуальной службы в особых условиях, специальный мешок для тела умершей, а также дезинфекцию. По крайней мере так сообщили в одной из служб.

Как пояснили OBOZREVATEL в Министерстве охраны здоровья, в протоколе захоронения умерших от COVID-19 не указано, кто именно должен платить за ритуальную службу – местные власти или родственники усопшего.

"МОЗ подготовил протокол, как нужно хоронить таких людей. За чей счет это будет происходить, решает местная власть. Если есть деньги – то они могут покрыть, если недостаточно – то нет", – подчеркнули в ведомстве, а также посоветовали связаться с органом местного самоуправления.

OBOZREVATEL обратился за комментарием в Киевскую горадминистрацию, но там попросили отправить официальный запрос. Мы будем держать ситуацию под контролем и обязательно опубликуем ответ.

Тело можно сжечь

Еще один вариант захоронения – крематорий. В стране есть только три таких заведения (в Киеве, Одессе и Харькове), поэтому отнюдь не все смогут воспользоваться этой услугой.

Киевский крематорий

Комплекс крематория состоит из промышленных печей, способных генерировать температуру 900-1100°C, которая обеспечивает полный распад тела и превращение его в пепел. Процедура занимает от полутора до двух часов, а после кремации остается прах объёмом около 2 литров.

Как рассказали сотрудники одного из крематориев, услугами их заведения стали пользоваться больше украинцев, есть случаи кремации и тех, кто умер от коронавируса. В целом такая процедура стоит дешевле чем рядовые похороны, все зависит от спектра услуг.

К примеру, процедура кремации стоит 445 – 490 гривен, гроб от 725 грн, урна для праха – от 670 грн, аренда катафалка – 600 грн. Но и тут действуют общие правила медицинской безопасности – все сотрудники крематория, которые прямо задействованы в процедуре, должны иметь при себе маски, перчатки, экипировку. Главная задача здесь – не контактировать с телом умершего.

Список услуг Скриншот

Также действует правило дистанции между родственниками зараженного – не более 10 человек в помещении. В целом обряд кремации больного коронавирусом обойдется в 5-10 тысяч гривен, в зависимости от спектра услуг.

Стоит отметить, что в Министерстве охраны здоровья не заставляют украинцев именно кремировать своих родственников, заболевших на COVID-19. Это больше как рекомендация.

Как хоронят больных в мире

Особые условия захоронения действуют фактически во всех странах мира. Недалеко от Нью-Йорка, на безлюдном острове Харт, местные власти обустроили место погребения для больных коронавирусом, у которых нет родственников или попросту не хватает денег на обычные церемонии.

Кадры, снятые с дрона The Hill

Кадры, снятые с дрона The Hill

Сейчас, как пишут в социальных сетях, процедуры погребения там проходят каждый день. Ранее же всего лишь раз в неделю. Тела помещают в специальные пакеты и хоронят в гробах из сосновых досок. Все попадают в одну братскую могилу, а рабочие находятся в костюмах химзащиты.

Отдельная процедура действует и в Европе. В особо пострадавшей от COVID-19 Италии также есть специальные правила. Все сотрудники ритуальных служб проводят процедуры похорон только в спецкостюмах.

Как пишет ВВС, похоронные службы на уровне всей страны запрещены. На месте погребения могут присутствовать до 2-х человек. Хоронят лишь тело в гробу, какие-либо предметы положить с усопшим в могилу запрещено. Чаще всего сама церемония проходит буквально несколько минут.

Если человек умер дома, гробовщики приходят забрать его в полном защитном костюме: очки, маска, перчатки и спецодежда. Для тех, у кого только что скончался близкий человек, это дополнительный стресс.

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