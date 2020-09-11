Под Одессой попрощались с погибшим на Донбассе морпехом. Фото

В Ананьеве Одесской области 10 сентября похоронили огнеметчика 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского Руслана Волкова.

Провести в последний путь военного пришли родные и родственники, представители командования бригады, местной власти и жители города. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Похоронили Волкова на местном кладбище имени Шестой сотни под звуки военного марша.

Боец ВСУ скончался от многочисленных ранений, полученных после взрыва мины у села Верхнеторецкое на Донбассе и ожогов 90% тела. Это произошло в тот момент, когда они с побратимом направлялись к месту тушения лесного пожара. Врачи сутки боролись за жизнь морпеха, но спасти его не смогли.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в воскресенье, 6 сентября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения.

Морской пехотинец Руслан Волков скончался в больнице от многочисленных ожогов, полученных в результате подрыва неизвестного взрывного устройства в "серой зоне" на фронте российско-украинской войны.

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