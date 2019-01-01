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Победить Россию и вернуть Крым: Епифаний сделал пожелание украинцам на Новый год

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым годом и пожелал скорейшего завершения войны и возвращения оккупированных Россией территорий.

Такое обращение глава ПЦУ опубликовал в Twitter: "С Новым годом, дорогие украинцы! Пусть всех нас бережет Господь".

"Пусть новый год благости божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины, возвращение аннексированного Крыму, а затем — наступление мира на нашей многострадальной Родине", — пожелал митрополит.

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Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что не поминает во время службы в церкви главу РПЦ патриарха Кирилла из-за войны, которую развязала Россия.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Пусть новый год благости божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины..." Вместо примирения народа украины... Ну а что еще может сказать "правая рука" Филарета.
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