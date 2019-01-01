Победить Россию и вернуть Крым: Епифаний сделал пожелание украинцам на Новый год

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил украинцев с Новым годом и пожелал скорейшего завершения войны и возвращения оккупированных Россией территорий.

Такое обращение глава ПЦУ опубликовал в Twitter: "С Новым годом, дорогие украинцы! Пусть всех нас бережет Господь".

"Пусть новый год благости божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на Востоке Украины, возвращение аннексированного Крыму, а затем — наступление мира на нашей многострадальной Родине", — пожелал митрополит.

Митрополит Епифаний Скриншот

Нехай новий рік благості Божої дарує нам надію на переможне завершення війни на Сході України, повернення анексованого Криму, а відтак – настання миру на нашій багатостраждальній Батьківщині.

Нехай усіх нас береже Господь!

З Новим роком, дорогі українці! — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 31 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что не поминает во время службы в церкви главу РПЦ патриарха Кирилла из-за войны, которую развязала Россия.