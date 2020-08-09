Пневмошлем от COVID-19 дома не нужен: инфекционист пояснила нюанс.

Пневмошлем для защиты от коронавируса не является научным ноу-хау и не предназначен для домашнего использования.

Об этом, комментируя новую разработку Тернопольского медуниверситета, заявила в эфире телеканала Obozrevatel TV врач-инфекционист Евгения Менжулина.

По ее словам, это средство действительно гарантирует 99% защиту от заражения коронавирусом, но подобные разработки уже применяются медиками, в первую очередь, в случаях эвакуации особо опасных инфекционных больных. "Есть такие костюмы со специальной внутренней вентиляцией. Это не научная новость, мы уже работаем в таких костюмах", – сообщила медик.

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В то же время она подчеркнула, что для бытового употребления они не нужны. "Оставьте, пожалуйста, это средство для врачей, которые и так ограничены в средствах индивидуальной защиты", – сказала врач.

В этом контексте она обратила внимание на "истерию" со специфическими средствами защиты. "В аптеках уже продают небольшие кислородные баллоны для домашнего использования. Это уже какая-то массовая истерия и желание заработать на этом", – заявила врач.

Она подчеркнула, что обычным гражданам достаточно маски, социальной дистанции, обработки рук и в случае необходимости – перчаток.

Как писал OBOZREVATEL, в Тернопольском национальном медицинском университете ученые разработали пневмошлем с фильтрами защиты от коронавируса. Он оснащен турбиной и двумя фильтрами.