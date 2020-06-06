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6 июня • обновлено в 09:28
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Плюс 550 за сутки! Украина держит антирекорд по коронавирусу. Статистика на 6 июня

  • По данным СНБО Украины, в стране зафиксировано 26 514 случаев коронавируса, из них 777 – летальные

  • 550 заразившихся выявлено за минувшие сутки

  • При этом выздоровели уже 11 812 человек

10.8т
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В Украине по состоянию на субботу, 6 июня, официально подтверждено 26 514 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 550 было выявлено за прошедшие сутки.

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Об этом свидетельствуют данные с сайта СНБО. Днем ранее коронавирус обнаружили у 553 пациентов.

Количество смертей от COVID-19 в стране достигло 777 (+15 за сутки), тогда как выздороветь от заболевания удалось уже 11 812 пациентам (+440 за сутки).

Коронавирусом в Украине заразились 26,5 тысяч человек

Коронавирусом в Украине заразились 26,5 тысяч человек

Больше всего новых инфицированных добавилось в Киеве – 83, Черновицкой и Львовской областях – 66 и 65 соответственно.

Плюс 550 за сутки! Украина держит антирекорд по коронавирусу. Статистика на 6 июня
Плюс 550 за сутки! Украина держит антирекорд по коронавирусу. Статистика на 6 июня

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 5 июня в Украине было зарегистрировано 25 964 случая коронавируса, из них 762 – с летальным исходом.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус СНБО
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Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,7 млн человек, погибли – 394 тысяч.

  • Киев и семь областей не попали под смягчение карантина с 5 июня.

  • Иран первым в мире сообщил о второй волне коронавируса – число больных достигло нового рекорда.

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