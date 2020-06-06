Плюс 550 за сутки! Украина держит антирекорд по коронавирусу. Статистика на 6 июня

При этом выздоровели уже 11 812 человек

По данным СНБО Украины, в стране зафиксировано 26 514 случаев коронавируса, из них 777 – летальные

В Украине по состоянию на субботу, 6 июня, официально подтверждено 26 514 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 550 было выявлено за прошедшие сутки.

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Об этом свидетельствуют данные с сайта СНБО. Днем ранее коронавирус обнаружили у 553 пациентов.

Количество смертей от COVID-19 в стране достигло 777 (+15 за сутки), тогда как выздороветь от заболевания удалось уже 11 812 пациентам (+440 за сутки).

Коронавирусом в Украине заразились 26,5 тысяч человек

Больше всего новых инфицированных добавилось в Киеве – 83, Черновицкой и Львовской областях – 66 и 65 соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 5 июня в Украине было зарегистрировано 25 964 случая коронавируса, из них 762 – с летальным исходом.

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