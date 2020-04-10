Плюс 311 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 10 апреля

По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Украине официально подтвердили 2203 случая коронавируса COVID-19.
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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. При этом за последние сутки выявлено 311 новых случаев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел", – сказано в сообщении.
Как отметил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко – среди 2203 больных коронавирусом 145 детей (у 11 инфекция была обнаружена в минувшие сутки).
Что касается госпитализированных, то их количество достигло 923 человек (среди них 42 ребенка). В критическом состоянии – 5 человек (они находятся на ИВЛ), реанимационных мероприятий требуют 43 человека.
"Выздоровело за сутки 16 человек. Среди них – трое детей и один медик. Если говорить об умерших, то за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 12 летальных случаев. Но общая тенденция роста показателя летальности происходит по всему миру", – отметил Ляшко.
Коронавирус в Украине
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 119 случаев;
Волынская область – 41 случай;
Днепропетровская область – 52 случая;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 41 случай;
Закарпатская область – 56 случаев;
Запорожская область – 54 случая;
Ивано-Франковская область – 254 случая;
Кировоградская область – 82 случая;
г. Киев – 348 случаев;
Киевская область – 140 случаев;
Львовская область – 82 случая;
Луганская область – 3 случая;
Николаевская область – 0 случаев;
Одесская область – 46 случаев;
Полтавская область – 20 случаев;
Ривненская область – 85 случаев;
Сумская область – 63 случая;
Тернопольская область – 196 случаев;
Харьковская область – 6 случаев;
Херсонская область – 27 случаев;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черновицкая область – 366 случаев;
Черкасская область – 86 случаев;
Черниговская область – 9 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как отметил главный санитарный врач Украины, больше всего новых случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области (36), Черновицкой (64), Киеве (48), а также во Львовской, Ривненской и Киевской областях (более 10).
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.
"Прирост за сутки – 32%. Мы сейчас движемся по прогнозируемой кривой, все движется в пределах наших расчетов, что не должно заболеть более 2% населения. Но этого мы можем достичь, если будем придерживаться карантинных ограничений", – подчеркнул Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 9 апреля в Украине официально подтвердились 1892 случая заражения коронавирусом. Из них – 57 летальных и 45 людей выздоровели.
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что 45 людей, победивших болезнь, – это не мало. По его словам, нужно учитывать динамику заболеваемости.
Также он заявил, что прирост количества зараженных в Украине сейчас значительно меньше, чем мог бы быть без ограничительных мер.
Напомним, в мире коронавирусом заразились уже более 1,6 млн человек. Из них умерли более 95 тысяч, а вылечились свыше 356 тысяч.
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