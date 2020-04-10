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10 апреля • обновлено в 18:06
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Плюс 311 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 10 апреля

61.8т
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По состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Украине официально подтвердили 2203 случая коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. При этом за последние сутки выявлено 311 новых случаев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел", – сказано в сообщении.

Как отметил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко – среди 2203 больных коронавирусом 145 детей (у 11 инфекция была обнаружена в минувшие сутки).

Что касается госпитализированных, то их количество достигло 923 человек (среди них 42 ребенка). В критическом состоянии – 5 человек (они находятся на ИВЛ), реанимационных мероприятий требуют 43 человека.

"Выздоровело за сутки 16 человек. Среди них – трое детей и один медик. Если говорить об умерших, то за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 12 летальных случаев. Но общая тенденция роста показателя летальности происходит по всему миру", – отметил Ляшко.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 119 случаев;

  • Волынская область – 41 случай;

  • Днепропетровская область – 52 случая;

  • Донецкая область – 11 случаев;

  • Житомирская область – 41 случай;

  • Закарпатская область – 56 случаев;

  • Запорожская область – 54 случая;

  • Ивано-Франковская область – 254 случая;

  • Кировоградская область – 82 случая;

  • г. Киев – 348 случаев;

  • Киевская область – 140 случаев;

  • Львовская область – 82 случая;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Николаевская область – 0 случаев;

  • Одесская область – 46 случаев;

  • Полтавская область – 20 случаев;

  • Ривненская область – 85 случаев;

  • Сумская область – 63 случая;

  • Тернопольская область – 196 случаев;

  • Харьковская область – 6 случаев;

  • Херсонская область – 27 случаев;

  • Хмельницкая область – 16 случаев;

  • Черновицкая область – 366 случаев;

  • Черкасская область – 86 случаев;

  • Черниговская область – 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как отметил главный санитарный врач Украины, больше всего новых случаев за прошедшие сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области (36), Черновицкой (64), Киеве (48), а также во Львовской, Ривненской и Киевской областях (более 10).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.

"Прирост за сутки – 32%. Мы сейчас движемся по прогнозируемой кривой, все движется в пределах наших расчетов, что не должно заболеть более 2% населения. Но этого мы можем достичь, если будем придерживаться карантинных ограничений", – подчеркнул Ляшко.

Плюс 311 за сутки: статистика Минздрава по коронавирусу на 10 апреля

Плюс 311 за сутки: статистика Минздрава по коронавирусу на 10 апреля

Плюс 311 за сутки: статистика Минздрава по коронавирусу на 10 апреля

Плюс 311 за сутки: статистика Минздрава по коронавирусу на 10 апреля

Плюс 311 за сутки: статистика Минздрава по коронавирусу на 10 апреля

Плюс 311 за сутки: статистика Минздрава по коронавирусу на 10 апреля

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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Логвин Елена
Логвин Елена
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Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

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