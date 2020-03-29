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29 марта • обновлено в 21:42
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Петиция о назначении Супрун министром здравоохранения собрала 25 тысяч подписей

2.8т
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Петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского о назначении Уляны Супрун на должность главы Минздрава набрала 25 тысяч необходимых подписей.

По состоянию на вечер воскресенья, 29 марта, это предложение поддержали 25 385 человек. Оно было опубликовано 23 марта. Теперь на петицию должен ответить Зеленский.

Авторка петиции Елена Лосик считает, что из-за пандемии нового коронавируса COVID-19 Украине на должности министра здравоохранения "требуется специалист такого уровня", как Супрун.

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По словам авторки, медицина в стране якобы могла б быть в лучшем состоянии, "если бы правительство не блокировало реформы", начатые Супрун.

Петиция о назначении Супрун министром здравоохранения собрала 25 тысяч подписей

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на 10:00 воскресенья, 29 марта, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине уже достигло 418.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Петиции Президенту Украины Коронавирус
Персоны
Ульяна Супрун Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения политика
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Тарас Бор
Тарас Бор
Людоньки,ви єбанулись?
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Перемога скоро
Перемога скоро
Мы всей Лахтой подписали. Троекратный СУГС! :))
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
ДБ БЛ. Что тут скажешь?
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