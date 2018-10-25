Переход на зимнее время: врач сказал, как снизить вред для здоровья

Перевод часов на зимнее время, запланированный в ночь на 28 октября, может негативно сказаться на людях с хроническими заболеваниями.

Как уберечь здоровье при переходе на зимнее время, рассказал в эфире ObozTV главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

"Влияние есть. Нельзя сказать, что оно очень большое, но для людей, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и диабет, которые тяжело меняют свой режим дня и зависят от биоритмов – для них в первые дни будет стрессовая ситуация и возможно ухудшение здоровья", - предупредил врач.

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По его словам, так как будет на час раньше светлеть и темнеть, "совам" будет хуже адаптироваться.

"Людям, котрые привыкли раньше вставать, легче адаптация. Поэтому надо обратить внимание на то, что важно высыпаться", - отметил Стойка.

Врач также посоветовал в конце недели "уже мысленно переводить часы".

"Если человек не привязан к определенному распорядку дня, можно уже в субботу переводить часы, чтобы было легче за выходные адаптироваться. Безусловно, надо высыпаться, раньше ложиться, чтобы крепче была нервная система. И вечером делать, чтобы был хороший сон, небольшую прогулку, не пить крепкий чай и кофе", - рассказал Стойка.

"Надо в это время больше обратить внимание на советы относительно здорового образа жизни. Использовать это как повод для того, чтобы адаптироваться", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач дал советы украинцам, как встретить осень и зиму здоровыми.