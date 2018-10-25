МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Переход на зимнее время: врач сказал, как снизить вред для здоровья

988Читать материал на украинском

Перевод часов на зимнее время, запланированный в ночь на 28 октября, может негативно сказаться на людях с хроническими заболеваниями.

Как уберечь здоровье при переходе на зимнее время, рассказал в эфире ObozTV главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка.

"Влияние есть. Нельзя сказать, что оно очень большое, но для людей, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и диабет, которые тяжело меняют свой режим дня и зависят от биоритмов – для них в первые дни будет стрессовая ситуация и возможно ухудшение здоровья", - предупредил врач.

Новости
Евросоюз откажется от перевода часов на летнее и зимнее время

По его словам, так как будет на час раньше светлеть и темнеть, "совам" будет хуже адаптироваться.

"Людям, котрые привыкли раньше вставать, легче адаптация. Поэтому надо обратить внимание на то, что важно высыпаться", - отметил Стойка.

Врач также посоветовал в конце недели "уже мысленно переводить часы".

"Если человек не привязан к определенному распорядку дня, можно уже в субботу переводить часы, чтобы было легче за выходные адаптироваться. Безусловно, надо высыпаться, раньше ложиться, чтобы крепче была нервная система. И вечером делать, чтобы был хороший сон, небольшую прогулку, не пить крепкий чай и кофе", - рассказал Стойка.

Новости
Перевод часов: украинцы высказались о ''зимнем времени''

"Надо в это время больше обратить внимание на советы относительно здорового образа жизни. Использовать это как повод для того, чтобы адаптироваться", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач дал советы украинцам, как встретить осень и зиму здоровыми.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Место
Украина
Объект
время
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
А запобігти шкоді здоров'ю можна одним найбільш ефективним засобом - припинити зрештою цей сумнівний і відверто антигуманний соціально-економічний експеримент.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Ми будемо спати на годину довше зранку. Тому "сови" якраз від цього виграють. Небезпечний для здоров'я саме перехід на літній час, коли доводиться вставати фактично вдосвіта, а вкладатися спати, щоби виспатися, через годину після заходу сонця, який влітку відбувається біля 21 години. Тому деяким "експертам". потрібно трохи зорієнтуватися, куди і коли переводять час.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги