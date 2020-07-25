Ярош мощно обратился к военным из-за "перемирия" на Донбассе

Дмитрий Ярош обратился к власти и военным из-за ситуации на Донбассе. Вікіпедія

Командующий Украинской добровольческой армией, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош назвал опасными новые договоренности о прекращении огня на Донбассе.

О "перемирии" Ярош высказался на своей странице в Facebook. Обращаясь к украинским воинам, он призвал "не исполнять преступных антиконституционных и антигосударственных приказов"

Как считает бывший руководитель "Правого сектора", "государство снова в опасности".

"При предыдущей власти нас тоже пытались "принудить к миру" с террористами и оккупантами. Но среди власть имущих все же было большинство патриотов, которые трезво мыслили и понимали: если украинцы прекратят стрелять в обороне своего государства, они потеряют свою государственность", – написал Ярош.

Он добавил, что "капитуляция перед Кремлем – это смерть нашей страны".

"Сейчас, если политическое руководство страны, временно находящееся у власти, захочет стать "изменниками", что же – мы сможем с этим справиться", – написал Ярош.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) ранее договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля.