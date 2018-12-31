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Патриарх Кирилл назвал украинцев братьями и заговорил о спасении

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Московский патриарх, глава РПЦ Кирилл перед началом новогоднего молебна в храме Христа Спасителя произнес речь перед прихожанами в ходе которой назвал украинцев братьями.

Он поздравил присутствующих с наступающим новым годом и упомянул в своей речи Украину, передает "Интерфакс". Кирилл призвал поддержать украинский народ молитвой.

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Патриарх заявил, что "никакие политики не могут разрушить духовное единство украинского народа, православную церковь, которая несет спасение людям". По его словам, у мирян такой власти нет. А "украинских братьев и сестер можно поддержать молитвой".

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

ria.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
единая церковьРПЦ
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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
твои братья, гундяй, к канаве под тамбовом лошадь доедают
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Кирилком біси крутять...Це його нормальний стан.Він,напевно,з народження з нечистим якшається.
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Когда он говорит — братья, то возникает ассоциация: Овраг... Волки... Мертвая лошадь...
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