Патриарх Кирилл назвал украинцев братьями и заговорил о спасении

Московский патриарх, глава РПЦ Кирилл перед началом новогоднего молебна в храме Христа Спасителя произнес речь перед прихожанами в ходе которой назвал украинцев братьями.

Он поздравил присутствующих с наступающим новым годом и упомянул в своей речи Украину, передает "Интерфакс". Кирилл призвал поддержать украинский народ молитвой.

Патриарх заявил, что "никакие политики не могут разрушить духовное единство украинского народа, православную церковь, которая несет спасение людям". По его словам, у мирян такой власти нет. А "украинских братьев и сестер можно поддержать молитвой".

Патриарх Кирилл ria.ru

Как сообщал OBOZREVATEL: