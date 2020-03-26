Пасха в Украине 2020: как пандемия коронавируса повлияет на празднование

В воскресенье, 19 апреля, христиане должны будут праздновать Пасху. Однако, решение правительства о введении чрезвычайной ситуации в Украине до 24 апреля, ставит под вопрос возможность проведения традиционного богослужения и освящения куличей в этот великий день.

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Богослужение в УПЦ

С момента введения карантина в храмах Православной церкви Украины уже действует ряд ограничений. Так, священникам запрещено подавать руку для целования мирянам, также не нужно целовать иконы, кресты и распятия. Рекомендуется ограничить присутствие на богослужении верующих до 10 человек, и по возможности транслировать богослужения онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний "Главком"

Все храмы должны придерживаться санитарных норм: убирать, протирать иконы и другие святыни, ручки входных дверей специальными дезинфицирующими растворами.

Больным, особенно простудными болезни, советуют оставаться дома.

И в связи с введением чрезвычайной ситуации в Украине встал вопрос, как будут проводиться богослужения на Пасху, которое является одним из самых значительных праздников для христиан. Как сообщил в комментарии OBOZREVATEL митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко, решение по этому поводу должен принимать Священный синод ПЦУ.

"Пока у нас действуют те правила, которые были введены на время карантина. Я и наш приход, и епархия, будем придерживаться этих норм. Официальной позиции Священного синода пока не было, они должны дать инструкции приходам, пока ждем решения", – говорит митрополит.

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По его словам, есть несколько возможных вариантов проведения богослужения – на открытом пространстве, или в закрытом режиме, с возможностью трансляции в сети. В то же время святить куличи на Пасху запрещать вряд ли будут.

"Вероятно, что торжественного богослужения не будет, но прийти и освятить ту же кулич у людей возможность будет. Конечно, соблюдая все правила индивидуальной защиты, с масками и держа дистанцию", – добавил Драбинко.

Богослужение в УПЦ КП

В Украинской православной церкви Киевского Патриархата также пока не поступало никаких указаний относительно того, как будет проходить богослужения на Пасху. В пресс-службе OBOZREVATEL сообщили, что понимая всю ответственность и опасность для верующих, вполне возможно, что богослужение будет проходить в закрытом режиме.

"Мы будем следить за развитием ситуации, как будет распространяться эпидемия, но вероятно, что богослужение пройдет при пустых храмах. Если пандемия будет распространяться, и наша власть примет решение продолжать жесткие ограничительные меры, то верующие должны оставаться дома, и там встречать воскресения Христа" , – сообщили в УПЦ КП.

Андреевская церковь

О возможности освящения пасхи, в УПЦ отметили, что это конечно будет возможным, но больше вопрос стоит в безопасности верующих.

"Тот, кто придет в храм, то посвятит. Но коронавирус в первую очередь передается воздушно-капельным путем, что может нести угрозу распространения вируса, при большом скоплении людей. Хотя конечно, наши священники придерживаются всех санитарных и гигиенических норм, прописанных Минздраве. И еще вопрос стоит в том, сможет ли человек добраться до храма, и будет ли разрешение государственной власти на это", – объяснили в УПЦ КП.

Богослужение в УГКЦ

Рекомендации Украинской греко-католической церкви также включают в себя возможность проведения богослужения на Пасху в закрытом режиме. Отец и глава УГКЦ блаженнейший Святослав считает, что верующих надо поощрять как можно больше пользоваться с трансляций церковных богослужений, но их должны обеспечить священнослужители из храмов и соборов.

Таким образом, все страстные и пасхальные службы в этом году во всей Католической Церкви служатся без участия верующих – ради безопасности, чтобы уменьшить контакт между людьми и не распространять вирусов.

храм zazimye.info

В воскресенье Пасхи богослужения, по возможности, будут проводить на улице. Не делать процессий – ни в храме, ни вокруг храма. Если владыки посчитают возможным, в соответствии с санитарными нормами определенной страны, служить в храме, то в нем должны находятся только священнослужители и певчии. Все остальные должны остаться на улице.

При этом им необходимо обеспечить возможность участвовать в богослужениях, слушая службы через громкоговорители или просматривая их на экранах. Следует просить людей не скапливаться, а находиться на установленном санитарными нормами расстоянии.

И однако, если карантин этого потребует, следует участвовать в богослужениях через трансляции, оставаясь дома.

Святить куличи и пасхальные блюда на Пасху можно только на улице и следить за тем, чтобы верующие не скапливались и держали дистанцию. Освящать блюда можно в пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно.

освящение пасхи see-life.biz

Кроме того, предстоятель УГКЦ отмечает, что пожилые люди и те, кто имеют респираторные заболевания должны оставаться дома: "Им следует сообщить, что пасхальные корзины будут освящены тоже посредством онлайн-трансляций", – сообщает пресс-служба УГКЦ.

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