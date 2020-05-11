Парикмахерские – рассадник коронавируса: медик предупредил украинцев об опасности

В Украине с сегодня, 11 мая, откроют парикмахерские и салоны красоты, однако возможность заражения в них COVID-19 остается все еще высокой.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

"Намного большая вероятность заразиться – если пойти в парикмахерскую. Там мастер достаточно долго контактирует с человеком, склоняется над ним, его голова рядом с головой клиента и так далее. Те повседневные маски, которые мы носим, практически не защищают нас от вируса. Они предназначены для того чтобы защитить окружающих от того, что человек выдыхает. Большая часть эти капель останется на маске внутри, хотя, говорят, вирус может летать в воздухе долго – от 30 минут до часа", – пояснил он.

Парикмахерская в Украине

Врач предупредил, что при посещении парикмахерскую лучше надевать респиратор.

"Поскольку парикмахерские и салоны красоты не очень большие, вентиляция там не очень хорошая, то вероятность заражения там достаточно большая. Но надо надеяться на то, что сами мастера будут ответственно к этому относиться, и при малейших проявлениях заболевания не выходить на работу", – добавил Бережнов.

Он пояснил, чтобы избежать заражения нужно в помещениях хотя бы раз в час необходимо проводить сквозное проветривание, протирать все поверхности растворами, которые уничтожают вирус.

"Кварцевание нельзя проводить, когда там находятся люди. Лучше всего включить его на ночь. Пускай работает до утра, тогда оно убьет, по крайней мере, то, на что попадут лучи. Если соблюдать все правила, риск можно свести к минимуму", – подытожил Бережнов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил постановления Минздрава с рекомендациями для заведений, которым позволят работать после смягчения карантина 11 мая.

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