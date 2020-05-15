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16 мая • обновлено в 03:08
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Ответы на интересные детские загадки с подвохом для ума

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Существует несколько детских загадок, которые могут застать врасплох взрослых. Для их решения не нужны точные математические подсчеты, а только логическое мышление.

OBOZREVATEL собрал интересные головоломки, которые не сразу можно разрешить.

Загадка 1

На пол положили карандаш и попросили нескольких людей по очереди через него перепрыгнуть. С задачей не справился никто. Почему?

Загадка 2

Ире и Маше подарили по коробке, в каждой из которых 12 конфет. Ира съела несколько конфет. Маша съела столько конфет, сколько осталось в коробке у Иры. Сколько конфет осталось у Иры и Маши на двоих?

Загадка 3

В деревне жил странный человек. Любимой забавой жителей и гостей деревни была следующая. Чудаку предлагали на выбор монету в 10 центов и бумажную купюру в 10 долларов. Человек всегда выбирал монету. Почему?

Загадки для ума

Загадки для ума

Иллюстрация

Ответ 1

Потому что карандаш положили вплотную к стене.

Ответ 2

12 конфет.

Ответ 3

Он выбирал монету, потому что знал, что, как только он выберет купюру, люди потеряют к забаве интерес, и он перестанет получать монеты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
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