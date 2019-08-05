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"Отлейте бюст Зеленского": ведущий в прямом эфире позвонил на предприятие "слуги народа"

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Известный телеведущий Александр Лирчук позвонил на Смелянский литейный завод, директором которого является будущий народный депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич, с необычной просьбой.

В прямом эфире ObozTV он попытался заказать стальной бюст президента Украины Владимира Зеленского.

На заводе ведущему ответили, что для того, чтобы изготовить такое изделие, необходимо сделать специальную модель. Лирчук сказал, что для этого существуют фотографии.

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Лирчук заказал бюст Зеленского

Лирчук заказал бюст Зеленского

Собеседник ответил, что не уверен, смогут ли они отлить бюст президента и предложил созвониться позже. Он также подтвердил, что Завитневич является директором предприятия.

Отметим, именно он может стать главой парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети начали продавать гипсовые бюсты Зеленского, украшенные золотом.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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